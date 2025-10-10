У НЕДЕЉУ СЕ ОДРЖАВА 33. НОВОСАДСКИ МАРАТОН Учествује више од 1.100 маратонаца из 25 земаља

У оквиру манифестације одржаће се више трка у различитим категоријама. На маратону ће учествовати око 1.175 тркача из 25 земаља. Подизање бројева за учеснике биће сутра од 17 до 20 часова у ловачкој сали хотела Војводина.

- Новосадски маратон већ више од три деценије окупља и инспирише људе са свих крајева света, ова трка је понос нашег града и сврстан је као једна од најзначајнијих атлетских манифестација – рекла је на конференцији за медије чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед. – Спорт у Новом Саду није само такмичарски резултат већ је то енергија наше заједнице која доприноси квалитету живота свих грађана као један од стратешких стубова развоја Града Новог Сада.

Фото: Град Нови Сад

Према њеним речима, у претходним годинама реализовано је више од 35 милиона евра инвестиција у спортску инфраструктуру као што су хале, терени, дечја игралишта и бициклистичке стазе, уз подршку школском, клупском и рекреативном спорту.

- Ове године Град је за спорт и омладину одвојио буџет од преко девет милиона динара, од чега је милион и по усмерен на пролећни полумаратон и јесењи маратон – напоменула је Медвед.

Маратон организује Спортско друштво „Новосадски маратон“ уз подршку Града Новог Сада, а налази се у званичном календару Атлетског савеза Србије и Светске атлетске федерације. Према речима члана Организационог одбора Димитрија Долге старт главне трке заказан је за 10 часова са Трга слободе.

Фото: архива Дневника

- Такмичари ће се надметати у неколико дисциплина - главна трка на 42 километра, као и трке на 25, 10 и 5 километара – казао је Долга. - За рекреативце и грађане који желе да учествују у мање захтевним активностима биће организоване шетње, док ће најмлађи учествовати у посебним програмима – од Трке пузећих беба, преко трке деце основношколског узраста, до традиционалног Такмичења корњача на 4,2 метра.