Привремена измена саобраћаја у Војвођанској улици због радова „Новосадске топлане“
10.10.2025. 10:21 10:22
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ саопштило је да ће у понедељак, 13. октобра 2025. године, започети радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Војвођанској улици број 30.
Према решењу Градске управе за саобраћај и путеве, током извођења радова биће привремено измењен режим саобраћаја.
За потребе приступа градилишних возила, привремено ће бити заузета саобраћајна трака уз објекат, а саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.
Планирани рок за завршетак радова је 31. октобар 2025. године.
Из „Новосадске топлане“ моле све грађане за стрпљење и разумевање током извођења радова, истичући да они неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.