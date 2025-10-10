clear sky
Привремена измена саобраћаја у Војвођанској улици због радова „Новосадске топлане“

10.10.2025. 10:21 10:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (А. Савановић)

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ саопштило је да ће у понедељак, 13. октобра 2025. године, започети радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Војвођанској улици број 30.

Према решењу Градске управе за саобраћај и путеве, током извођења радова биће привремено измењен режим саобраћаја.

За потребе приступа градилишних возила, привремено ће бити заузета саобраћајна трака уз објекат, а саобраћај ће се одвијати наизменичним пропуштањем возила.

Планирани рок за завршетак радова је 31. октобар 2025. године.

Из „Новосадске топлане“ моле све грађане за стрпљење и разумевање током извођења радова, истичући да они неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

ЈКП „Новосадска топлана”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
