ПРВИ ПУТ СА 40 ЕКИПА Језеро Кудељара домаћин Гулашијаде у Бајмоку
Бајмок ће сутра, 11.октобра 2025. године постати епицентар кулинарског спектакла.
Душан Витковић и Марко Николић реализовали су идеју која је изненадила све. Прву гулашијаду у овом месту, а одзив учесника премашио је сва очекивања.
Чак 40 екипа пријавило се за такмичење, што је невероватна цифра за почетак једне такве манифестације. Почев од 10 сати, поред језера Кудељара, куваће се, такмичарило и веселио се од јутра до касног поподнева.
Гулашијада није само о кулинарском умећу. Организатори су припремили богат програм који ће одржати интерес свих генерација. Поред такмичења у прави гулаш, учесници могу очекивати атрактивна надвлачења конопца и такмичења у испијању пива. За оне који воле мало среће, припремљена је богата томбола са вредним наградама.
Врхунац дана биће у 16 сати када ће бити проглашени победници и подељене награде. То неће бити крај забаве - дружење наставља под шатором уз живу музику, а публику ће забављати познати ДЈ Игор Шипрага.
Бајмок се преко ноћи претвара у једно од понос мест са богатом традицијом, а ова гулашијада може постати манифестација коју ће народ чекати из године у годину.