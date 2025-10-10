clear sky
15°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВИ ПУТ СА 40 ЕКИПА Језеро Кудељара домаћин Гулашијаде у Бајмоку

10.10.2025. 10:06 10:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ С. Иршевић
Коментари (0)
2
Фото: Промо

Бајмок ће сутра, 11.октобра 2025. године постати епицентар кулинарског спектакла.

Душан Витковић и Марко Николић реализовали су идеју која је изненадила све. Прву гулашијаду у овом месту, а одзив учесника премашио је сва очекивања.

Чак 40 екипа пријавило се за такмичење, што је невероватна цифра за почетак једне такве манифестације. Почев од 10 сати, поред језера Кудељара, куваће се, такмичарило и веселио се од јутра до касног поподнева.

Гулашијада није само о кулинарском умећу. Организатори су припремили богат програм који ће одржати интерес свих генерација. Поред такмичења у прави гулаш, учесници могу очекивати атрактивна надвлачења конопца и такмичења у испијању пива. За оне који воле мало среће, припремљена је богата томбола са вредним наградама.

Врхунац дана биће у 16 сати када ће бити проглашени победници и подељене награде. То неће бити крај забаве - дружење наставља под шатором уз живу музику, а публику ће забављати познати ДЈ Игор Шипрага.

Бајмок се преко ноћи претвара у једно од понос мест са богатом традицијом, а ова гулашијада може постати манифестација коју ће народ чекати из године у годину.

2
Фото: Промо
бајмок гулаш гулашијада
Извор:
Дневник/ С. Иршевић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај