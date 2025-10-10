БАНАТСКА ТРПЕЗА ДАНАС У СТАРЧЕВУ Гастрономски ужитак за љубитеље војвођанских ђаконија ВЕШТЕ ДОМАЋИЦЕ СУ СПРЕМНЕ
10.10.2025. 09:59 10:04
У просторијама удружења жена Неолит у Старчеву, у петак 10. октобра од 18 часова биће биће одржан гастрономски догађај „Банатска трпеза“.
Поред „Пите из неолита“ и „Банатског гушта“, следи нов гастрономски ужитак „Банатска трпеза“ на којем ће бити представљена традиционална јела која ће справити веште домаћице.
Организатори најављују да ће овај догађај пробудити укусе традиције са чак 27 јела.
Организатори су Удружење жена Неолит и Удружење Пагус из Старчева.