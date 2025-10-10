few clouds
17°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕСПЛАТНA ПУТОВАЊА ЗА МЛАДЕ ДО 30 ГОДИНА Брза и једноставна пријава, ево у ком граду је то могуће ОВО СУ ЈОШ НЕКЕ ПОГОДНОСТИ

10.10.2025. 10:10 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
putovanja
Фото: Илустрација/ Canva

Поред ових путовања које организује Канцеларија за младе, она има и разне радионице и курсеве.

Млади Београђани, старости од 15 до 30 година, могу бесплатно да путују и обилазе Србију захваљујући Канцеларији за младе Града Београда. А управо на једно такво тематско викенд путовање и то на Копаоник, јутрос креће група младих.

Путници се скупљају и са нестрпљењем чекају полазак. Директорка Канцеларије за младе града Београда, Милица Папић говорила је за Курир телевизију о овој теми:

- Млади на све наше пројектемогу да се пријаве преко Инстаграм странице, то је најактивнији канал комуникације који имамо са њима и некако је њима и најзгоднији, показало се кроз време, да једноставно могу да попуне тамо пријаву и да тамо генерално могу да виде све оне активности које ми имамо и једини услов да се пријаве јесте да буду старости  од 15 до 30 година, да су из Београда и да буду брзи.

кофер
Фото: Pixabay.com

Поред ових путовања које организује Канцеларија за младе, она има и разне радионице и курсеве:

- Ми током године имамо велики број активности. Оно што нас очекује у овом јесењем периоду су јесењи курсеви менаџмента. Курсеви области менаџмента су већ реализовани током пролећног периода, а сада поново организујемо зато што смо једноставно видели да постоји велико интересовање и одлучили се да поновимо тај пројекат. Имаћемо и курсеве.

Нама само остаје да путницима пожелимо срећан пут и добар провод на Копаонику.

млади Београд путовање
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај