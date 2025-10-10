БЕСПЛАТНA ПУТОВАЊА ЗА МЛАДЕ ДО 30 ГОДИНА Брза и једноставна пријава, ево у ком граду је то могуће ОВО СУ ЈОШ НЕКЕ ПОГОДНОСТИ
Поред ових путовања које организује Канцеларија за младе, она има и разне радионице и курсеве.
Млади Београђани, старости од 15 до 30 година, могу бесплатно да путују и обилазе Србију захваљујући Канцеларији за младе Града Београда. А управо на једно такво тематско викенд путовање и то на Копаоник, јутрос креће група младих.
Путници се скупљају и са нестрпљењем чекају полазак. Директорка Канцеларије за младе града Београда, Милица Папић говорила је за Курир телевизију о овој теми:
- Млади на све наше пројектемогу да се пријаве преко Инстаграм странице, то је најактивнији канал комуникације који имамо са њима и некако је њима и најзгоднији, показало се кроз време, да једноставно могу да попуне тамо пријаву и да тамо генерално могу да виде све оне активности које ми имамо и једини услов да се пријаве јесте да буду старости од 15 до 30 година, да су из Београда и да буду брзи.
- Ми током године имамо велики број активности. Оно што нас очекује у овом јесењем периоду су јесењи курсеви менаџмента. Курсеви области менаџмента су већ реализовани током пролећног периода, а сада поново организујемо зато што смо једноставно видели да постоји велико интересовање и одлучили се да поновимо тај пројекат. Имаћемо и курсеве.
Нама само остаје да путницима пожелимо срећан пут и добар провод на Копаонику.