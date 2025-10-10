clear sky
„НАЈЗАД ЈЕ РЕШЕНО“ Маја Гојковић потврдила: Зрењанин добио исправну воду за пиће

10.10.2025. 09:43 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

После 21 године, грађани Зрењанина коначно могу без бојазни да пију воду из чесме, потврдила је за „Дневник“ председница Покрајинске владе Маја Гојковић.

„После више од две деценије, један од највећих комуналних проблема у Војводини коначно је решен. Вода у Зрењанину је званично исправна за пиће и грађани могу безбедно да је користе“, изјавила је Гојковићева.

Подсетимо, овај проблем био је истакнут као један од најхитнијих задатака на заједничкој седници Владе Србије и Покрајинске владе, одржаној 23. октобра прошле године у Новом Саду.

Тада су тадашњи премијер Милош Вучевић и председница Покрајинске владе Маја Гојковић нагласили да је обезбеђивање исправне воде за пиће у Зрењанину приоритет од националног значаја.

„И ево, решено је најзад. Ово је доказ да када се одређени циљ постави као заједнички приоритет, резултати морају доћи“, истакла је Гојковићева за наш лист.

