НОВИ ПРОСТОРИ ЗА ДЕЧЈУ ИГРУ У ОПШТИНИ КУЛА Кошаркашки терени и дечја игралишта у селима УСКОРО ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВРТИЋА У РУСКОМ КРСТУРУ

Нови кошаркашки и рукометни терен добиће и школа у Сивцу, а дечја игралишта Мали Стапар, вртић ,,Колибри“ у Кули, док ће у парку код чесме у Црвенки бити изграђен међугенерацијски парк. У претходних неколико година уређено је 11 игралишта и три спортска терена, а у овој години биће их изграђено још седам.

По речима председника кулске општине Дамјана Миљанића у току су радови на неколико дечјих и спортских игралишта.

Фото: Општина Кула

- Укупно гледано уређено је више дечјих игралишта и спортских терена у претходне три године на територији општине Кула него што је до тада био случај - казао је Миљанић. - У плану је и да Крушчић добије кошаркашки терен, што ћемо можда реализовати током ове године. Нови спортски терени и нова дечја игралишта биће урађени по највишим стандардима, са свим потребним атестима, што је битно када је реч о безбедности најмлађих. До краја године почеће и уређење паркића у Црвенки, око чесме где је планиран међугенерацијски парк, сличан кулском, са простором за пензионере и децу. Јавна набавка је завршена, и радови ће почети током октобра.

Миљанић је најавио да ће убрзо почети изградња новог дела вртића у Руском Крстуру.