few clouds
18°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕГИОНАЛНА А1 ЛИГА ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Воша дочекује Стари град

10.10.2025. 10:30 10:34
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
drobnjakovic
Фото: Лука Дробњаковић, фото: ВК Војводина

Ветрполисти Војводине у суботу од 19 часова, на базену Слана бара, дочекују екипу Старог града у оквиру трећег кола Регионалне А1 лиге.

У досадашњем делу такмичења Војводина је победила Вукове са 15:14, а у прошлом колу је после петераца поражена од Београда са 25:24.

Центар Новосађана Лука Дробњаковић верује у успех свог тима и позива навијаче да им помогну да оставер повољан резултат.

- Екипа Старог града је јак и захтеван ривал, али ја верујем у свој тим. Мислим да можемо да изборимо победу. Позивам све љубитеље ватерпола да дођу на безен и погледају добру утакмицу и уживају - казао је Дробњаковић.

У осталим дуелима Вукови дочекују Земун од 19.45, а Наис Београд од 20 часова. 

Г. М.

вк војводина Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЛАВЉЕ ВАТЕРПОЛИСТА ВОЈВОДИНЕ: Победа на старту Регионалне лиге
спорт

СЛАВЉЕ ВАТЕРПОЛИСТА ВОЈВОДИНЕ: Победа на старту Регионалне лиге

27.09.2025. 21:58 22:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај