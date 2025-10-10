РЕГИОНАЛНА А1 ЛИГА ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Воша дочекује Стари град
10.10.2025. 10:30 10:34
Ветрполисти Војводине у суботу од 19 часова, на базену Слана бара, дочекују екипу Старог града у оквиру трећег кола Регионалне А1 лиге.
У досадашњем делу такмичења Војводина је победила Вукове са 15:14, а у прошлом колу је после петераца поражена од Београда са 25:24.
Центар Новосађана Лука Дробњаковић верује у успех свог тима и позива навијаче да им помогну да оставер повољан резултат.
- Екипа Старог града је јак и захтеван ривал, али ја верујем у свој тим. Мислим да можемо да изборимо победу. Позивам све љубитеље ватерпола да дођу на безен и погледају добру утакмицу и уживају - казао је Дробњаковић.
У осталим дуелима Вукови дочекују Земун од 19.45, а Наис Београд од 20 часова.
Г. М.