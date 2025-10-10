ОБРАДОВОЋ ПРЕД СПЛИТ: Морамо да будемо максимално опрезни, са поштовањем према Сплиту
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић рекао је пред гостовање Сплиту да његова екипа мора да буде максимално опрезна и да покаже поштовање према ривалу.
Бранилац титуле у мечу другог кола Групе А АБА лиге гостује Сплиту у суботу од 18 часова, свега 43 сата после завршетка евролигашког дуела са Ефесом. Партизан у меч улази после победе у првом колу против Крке (84:78), док је Сплит поражен на гостовању у Дубаију резултатом 92:58.
"Имамо одређених проблема, па ћемо видети у ком саставу ћемо изаћи. Очекујем допринос свих играча, али нам је потребна свежина од оних који су имали мању минутажу. Само 48 сати од претходног меча веома је тешко играти, али морамо да се спремимо. Сплит је променио екипу и тренера, али знамо како је играти тамо. Морамо да будемо максимално опрезни и са поштовањем према противнику. Енергија ће нам бити најважнија", рекао је Обрадовић, а преноси клупски сајт.
Крилни кошаркаш Ајзак Бонга је рекао да Сплит може да буде незгодан противник.
"Сутра нас чека нова утакмица и мислим да је, пре свега, најважније да се опоравимо од претходног меча. Морамо да надокнадимо одмор, спавамо добро и регенеришемо се како бисмо били спремни за Сплит. Они могу да буду врло незгодан противник, зато је важно да будемо спремни на све, да уђемо максимално концентрисани у меч и да покушамо да упишемо још једну победу", истакао је Бонга.