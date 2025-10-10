few clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗМEНA РEЖИМA СAОБРАЋАЈА У ГРАДУ Новосадски маратон мења трасу аутобуса

10.10.2025. 12:59 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ЈГСП
Коментари (0)
Фото: Дневник.рс, илустрација

Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад обавештава грађане да ће доћи до измене режима саобраћаја у граду.

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, 12. октобра од 10.00 до 16.00 часова одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 1, 6, 8, 13 и привремено укидање полазака на аутобуским линијама 11А и 11Б због одржавања Новосадског маратона, истакли су у ЈГСП Нови Сад. 

ЛИНИЈА 1 

Смер Клиса-Лиман

На раскрсници Фрушкогорска/Народног фронта аутобуси ће скретати десно у Улицу Народног фронта до стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“, где ће се издржавати време до наредног поласка.

Смер Лиман-Клиса

Аутобуси ће од почетног стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“ саобраћати Булеваром ослобођења, скретати десно на Булевар цара Лазара, затим десно до кружног тока и даље настављати редовном трасом

На измењеном делу трасе користиће се стајалишта других линија.

ЛИНИЈА 6

Возила ће у смеру Адице-Подбара саобраћати скраћеном трасом до терминала у Шафариковој улици, где ће бити и полазно стајалиште за супротни смер. Поласци са наведеног терминала обављаће се са кашњењем од 10 минута у односу на време поласка са Подбаре. 

ЛИНИЈА 8

Смер Ново насеље - Лиман

На кружном току на Лиману аутобуси ће настављати право Булеваром цара Лазара, скретати лево на Булевар ослобођења, лево у Улицу Народног фронта и лево у Фрушкогорску улицу до аутобуског стајалишта „Фрушкогорска – Јиречекова“, где ће се издржавати време до наредног поласка.

Смер Лиман – Ново насеље

Аутобуси ће од почетног стајалишта „Фрушкогорска – Јиречекова“ саобраћати редовном трасом према Новом насељу.

На измењеном делу трасе користиће се стајалишта других линија, осим аутобуског стајалишта „Булевар ослобођења – Булевар цара Лазара, испред ТЦ „Меркатор“.

ЛИНИЈЕ 11А И 11Б

Без саобраћаја за време трајања Новосадског маратона.

ЛИНИЈА 13

Смер Детелинара - Универзитет

На раскрсници Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице аутобуси ће скретати десно у Фрушкогорску улицу, десно у Улицу Народног фронта до стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“, где ће издржавати време до наредног поласка. 

Смер Универзитет - Детелинара

Аутобуси ће од почетног стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“ скретати десно на Булевар ослобођења, лево на Булевар цара Лазара и даље настављати редовном трасом

На измењеном делу трасе користиће се постојећа стајалишта других линија.

измена режима саобраћаја измена траса аутобуси новосадски маратон
Извор:
Дневник/ЈГСП
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај