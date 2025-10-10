ИЗМEНA РEЖИМA СAОБРАЋАЈА У ГРАДУ Новосадски маратон мења трасу аутобуса
Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад обавештава грађане да ће доћи до измене режима саобраћаја у граду.
У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, 12. октобра од 10.00 до 16.00 часова одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 1, 6, 8, 13 и привремено укидање полазака на аутобуским линијама 11А и 11Б због одржавања Новосадског маратона, истакли су у ЈГСП Нови Сад.
ЛИНИЈА 1
Смер Клиса-Лиман
На раскрсници Фрушкогорска/Народног фронта аутобуси ће скретати десно у Улицу Народног фронта до стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“, где ће се издржавати време до наредног поласка.
Смер Лиман-Клиса
Аутобуси ће од почетног стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“ саобраћати Булеваром ослобођења, скретати десно на Булевар цара Лазара, затим десно до кружног тока и даље настављати редовном трасом
На измењеном делу трасе користиће се стајалишта других линија.
ЛИНИЈА 6
Возила ће у смеру Адице-Подбара саобраћати скраћеном трасом до терминала у Шафариковој улици, где ће бити и полазно стајалиште за супротни смер. Поласци са наведеног терминала обављаће се са кашњењем од 10 минута у односу на време поласка са Подбаре.
ЛИНИЈА 8
Смер Ново насеље - Лиман
На кружном току на Лиману аутобуси ће настављати право Булеваром цара Лазара, скретати лево на Булевар ослобођења, лево у Улицу Народног фронта и лево у Фрушкогорску улицу до аутобуског стајалишта „Фрушкогорска – Јиречекова“, где ће се издржавати време до наредног поласка.
Смер Лиман – Ново насеље
Аутобуси ће од почетног стајалишта „Фрушкогорска – Јиречекова“ саобраћати редовном трасом према Новом насељу.
На измењеном делу трасе користиће се стајалишта других линија, осим аутобуског стајалишта „Булевар ослобођења – Булевар цара Лазара, испред ТЦ „Меркатор“.
ЛИНИЈЕ 11А И 11Б
Без саобраћаја за време трајања Новосадског маратона.
ЛИНИЈА 13
Смер Детелинара - Универзитет
На раскрсници Булевара цара Лазара и Фрушкогорске улице аутобуси ће скретати десно у Фрушкогорску улицу, десно у Улицу Народног фронта до стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“, где ће издржавати време до наредног поласка.
Смер Универзитет - Детелинара
Аутобуси ће од почетног стајалишта „Народног фронта – Фрушкогорска“ скретати десно на Булевар ослобођења, лево на Булевар цара Лазара и даље настављати редовном трасом
На измењеном делу трасе користиће се постојећа стајалишта других линија.