ОРЛИЋИ ПОРАЖЕНИ ОД РУСИЈЕ у пријатељској утакмици
У склопу припрема пред новембарске квалификације за Европско првенство у Естонији 2026 године кадетска селекција Србије коју предводи селектор Игор Матић у првом пријатељском мечу против Русије су поражени.
Током целог сусрета била је обострана добра игра у којој су гостујући фудбалери искористили своје прилике и у овом тренутку показали више концентрације у завршници. У отвореној игри у првих десетак минута игре није било озбиљнијих прилика за гол. У 13. минуту после брзог напада кадета Русије досуђен је пенал за госте после прекршаја над Зунаевом. Капитен гостију Ганулин био је пресизан са пенала за вођство свог тима. Десетак минута касније брз напад и добар ударац Давидова, али је голман Панченко одбранио његов ударац. Неколико минута нова прилика за Србију када је после слободног ударца Тадића са леве стране, највиши у скоку био је Поповић који је главом шутирао преко гола гостију. После продора по левој страни Шпинкова, лопта је поново дошла до њега који је искористио прилику и савладао голмана Прибишића. У 33. минуту после продора по десној страни Ијудина и повратне лопте до Саликова који је савладао голмана Прибишића.
У другом полувремену прилику су добили остали играчи, а бољу игру су показали пулени тренера Матића и поправилиутисак из првог полувремена. После пет минута игре први ударац и прилику имали су орлићи, када је са ивице шеснаестерца Милвод шутирао преко гола гостију. У 75.минуту домаћи фудбалер Здјеларић имао је прилику да постигне погодак, али је погодио спољни део мреже голмана Панченка. Десетак минута пре краја досуђен је слободан ударац са неких двадесетак метара шутирао је Матановић голман Панченко је одбранио шут. Поново је Матановић добро шутирао, али преко гола гостију. До краја није било промене резултата, иако су оба тима имали по неколико прилика да постигну погодак.
Исти ривали у понедељак на СРЦ Младост у 12 часова одиграће нови пријатељски меч.
Србија-Русија 0:3 (0:3)
ПАНЧЕВО: СРЦ Младост. Судија: Срећко Стојадиновић (Пожаревац). Стрелци: Ганулин у 13 из пенала, Шпинков у 29, Салихов у 33 минуту. Жути картон: Панченко (Русија).
СРБИЈА: Прибишић, Давидов, Маринковић (Анокић), Пејовић (Стрика), Милвод (Ђокић), Росковић (Матановић), Поповић, Андријашевић (Печенићић), Тадић (Грујић), Плавшић (Бауцал), Кикић (Здјеларић).
РУСИЈА: Панченко, Шпинков ()Калианин), Лемкин (Дашдемиров), И. Лисовски (Закаров), Литвинов (Полекин), Саликов (Самоилов), Потапенко (Иванов), Ганулин (Иванов), Ијудин (А. Лисовски), Иварлак (Рибалов), Зунаев (Косарев).
Б. Стојковски