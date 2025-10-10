ОГЛАСИО СЕ НОВАК ЂОКОВИЋ ПРЕД ПОЛУФИНАЛЕ ШАНГАЈА: Српски тенисер написао кратку поруку на кинеском језику
10.10.2025. 14:59 15:01
Новак Ђоковић огласио се кратком поруком на друштвеним мрежама, уочи полуфинала Мастерса у Шангају.
Ђоковић ће у суботу од 10.30 по нашем времену играти против анонимног Монегашанина Валентина Вашероа.
Пред дуел са 204. тенисером света, Ђоковић је послао поруку својим пратиоцима.
"И даље се борим", написану на кинеском језику.
У другом полуфиналу Шангаја, после дуела Ђоковића и Вашероа, играће Француз Артур Риндеркнеш и победник меча Алекс де Минор – Данил Медведев, који се састају овог петка.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.
还在战斗。 pic.twitter.com/nIY8FIz7ui
— Novak Djokovic (@DjokerNole) October 10, 2025