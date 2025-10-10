overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ НОВАК ЂОКОВИЋ ПРЕД ПОЛУФИНАЛЕ ШАНГАЈА: Српски тенисер написао кратку поруку на кинеском језику

10.10.2025. 14:59 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Andy Wong)

Новак Ђоковић огласио се кратком поруком на друштвеним мрежама, уочи полуфинала Мастерса у Шангају.

Ђоковић ће у суботу од 10.30 по нашем времену играти против анонимног Монегашанина Валентина Вашероа.

Пред дуел са 204. тенисером света, Ђоковић је послао поруку својим пратиоцима.

"И даље се борим", написану на кинеском језику.

У другом полуфиналу Шангаја, после дуела Ђоковића и Вашероа, играће Француз Артур Риндеркнеш и победник меча Алекс де Минор – Данил Медведев, који се састају овог петка.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

 

 

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЛУФИНАЛЕ МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ Ево када ће Ђоковић играти против Вашероа
2

ПОЛУФИНАЛЕ МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ Ево када ће Ђоковић играти против Вашероа

10.10.2025. 11:53 11:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај