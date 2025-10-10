few clouds
ПОЛУФИНАЛЕ МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ Ево када ће Ђоковић играти против Вашероа

10.10.2025. 11:53 11:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Tanjug/ AP Photo/Andy Wong

ШАНГАЈ: Српски тенисер Новак Ђоковић ће полуфинале мастерса у Шангају против Валентина Вашероа из Монака играти у суботу.

Меч ће почети у 10.30 часова, саопштили су данас организатори турнира. 

Меч Ђоковића и 204. играча планете је прво полуфинале, а друго ће се играти касније, вероватно око 13 часова. У њему ће се састати Француз Артур Риндеркнеш и победник меча Алекс Де Минор - Данил Медведев.

Новак Ђоковић мастерс у шангају
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
