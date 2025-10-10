ПОЛУФИНАЛЕ МАСТЕРСА У ШАНГАЈУ Ево када ће Ђоковић играти против Вашероа
10.10.2025. 11:53 11:55
Коментари (0)
ШАНГАЈ: Српски тенисер Новак Ђоковић ће полуфинале мастерса у Шангају против Валентина Вашероа из Монака играти у суботу.
Меч ће почети у 10.30 часова, саопштили су данас организатори турнира.
Меч Ђоковића и 204. играча планете је прво полуфинале, а друго ће се играти касније, вероватно око 13 часова. У њему ће се састати Француз Артур Риндеркнеш и победник меча Алекс Де Минор - Данил Медведев.