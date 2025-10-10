"ВОЈВОТКИЊЕ" У СУБОТУ НА ГОСТОВАЊУ У НИШУ: Победа над Машинцем императив

Ривал ће им бити екипа која је, у неким ранијим годинама, суверено владала српским женским фудбалом, а сада се, по повртатку у елитни ранг такмичења, налази на зачељу табеле и бориће се за опстанак.



- Циљ нам је да у наредне две утакмице освојимо свих шест бодова чиме бисмо, чини ми се и математички, обезбедили учешће у плеј-офу - истакао је тренер популарних "војвоткиња" Милош Савић. - Имали смо мањих проблема с повредама пред утакмицу са ТСЦ-ом, али су сада све девојке на окупу, добро су тренирале током минуле недеље, па очекујемо да у Нишу славимо и то нам је једини циљ.

Новосађанке се, потом, састају с директним ривалом у броби за улазак међу четири најбоља тима у нашој земљи.

- Дочекујемо екипу Милутинца на нашем терену у ФЦ "Вујадин Бошков" и девојке ће, убеђен сам у то, да пруже све од себе да тријумфују и одлепе се у односу на тим из Земуна. Имамо квалитет и знање да тај циљ остваримо и надам се да ће и публика тада да дође и подржи нашу екипу. Ипак, први наум нам је да данас победимо Машинац, а после ћемо лако да правимо планове - додао је Савић.