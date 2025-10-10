ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ОБЈАВИЛА ЦЕНЕ УЛАЗНИЦА ЗА ЕВРОЛИГУ: Карте јефтиније за Жалгирис
Кошаркашки клуб Црвена звезде пустио је у продају карте у сусрет предстојећем дуплом колу Евролиге, уз ревидиране цене.
Црвено-бели ће након гостовања актуелном прваку Европе, екипи Фенербахчеа (петак у 19:45), у наредној недељи дочекати екипе Жалгириса и Реал Мадрида у дуплом колу Евролиге.
Карте за меч против гостију из Каунаса ће бити јефтиније. За ниво 400 је са 2.000 динара снижен на 1.400, односно са 2.500 на 1.700 за његов централни део.
Карта за трибину Б је са 4.000 спуштена на 2.500 динара, што је тренд који се наставља на читаву дворану. За меч против Реала, цене се враћају у пређашње стање.
Утакмица против Жалгириса на програму је у уторак, 14. октобра од 20 часова, док ће дуел са Реалом бити одигран у петак, 17. октобра од 19 часова.
Карте за те мечеве се могу купити онлајн преко сајта tickets.kkcrvenayveyda.rs. Куповина на благајнама је могућа у петак од 12 до 20 часова на Малом Калемегдану, као и у понедељак и уторак у истом термину (од 12 до 20 часова) у Београдској арени.
Црвена звезда је изгубила у обе своје утакмице у досадашњем делу сезоне у Евролиги, док ће пре мечева са Жалгирисом и Реал Мадридом у Истанбулу против Фенербахчеа одиграти дуел трећег кола тог међународног такмичења.
