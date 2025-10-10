overcast clouds
Кошаркаши Црвене звезде гостују Фенербахчеу са привременим тренером

Кошаркаши Црвене звезде вечерас од 19.45 часова гостују прваку Европе Фенербахчеу, а са клупе ће их водити Томислав Томовић, који је привремено решење после смене Јаниса Сферопулоса.

Утакмица има огромну важност за оба клуба - Фенербахче већ има један неочекиван пораз, док је Звезда сезону отворила са два неуспеха и сваки следећи би је удаљио од зацртаног циља пред почетак сезоне, пласмана у плеј-оф или плеј-ин Евролиге. 

Звезда је победила на претходна три гостовања против освајача Евролиге, па ће покушати да настави тај низ и вечерас упркос лошем старту сезоне и бројним кадровским проблемима.

Ни Томовић, као ни Сферопулос, неће моћи да рачуна вечерас на велики број повређених играча. Привремени тренер неће имати на располагању Девонтеа Грејема, Огњена Добрића, Ајзеју Кенана, Хасијела Ривера и Уроша Плавшића.

