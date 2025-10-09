ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ ЈЕ СУРОВ – Огласио се председник Звезде: Хвала Сферопулосу, морали смо да направимо овај корак
Председник Кошаркашког клуба Црвена звезда Жељко Дрчелић захвалио је грчком тренеру Јанису Сферопулосу на свему што је урадио за црвено-беле.
Црвена звезда је у четвртак саопштила да је раскинула уговор са Сферопулосом, који је био тренер од октобра 2023. године.
Грчки стручњак је са Звездом освојио четири трофеја, а проглашен је за тренера године Спортског друштва црвено-белих. Он је прошле сезоне са Звездом стигао до плеј-ина Евролиге.
– После више одржаних састанака на нивоу клуба и поштовања свих статутарних протокола, донели смо одлуку. Ипак, као први човек клуба желим да истакнем да је комплетна одговорност поводом ове одлуке искључиво на мени, не само као председника Црвене звезде, већ и као човека. Немам право, нити желим, нити ћу се икада, док сам на месту председника клуба, крити иза тренера и играча – изјавио је Дрчелић, који се путем званичног сајта клуба обратио се навијачима Звезде и целокупној кошаркашкој јавности.
На моју иницијативу, као председника клуба, продужен је уговор тренеру Сферопулосу почетком ове године, навео је председник Црвене звезде.
– Да подсетим, радио је напорно, вредно, био је успешан, човек је са великим људским квалитетима, односио се према ривалима увек и у свакој прилици са дужним поштовањем. Био је све оно што један тренер Црвене звезде треба да представља. Обострана жеља је била да освајамо трофеје и побеђујемо, али и да користећи његово знање и искуство рада у великим клубовима, заједно подижемо клуб на сваки могући начин на виши ниво – додао је Дрчелић.
Он је рекао да је Сферопулос имао аутономију у раду.
– Са друге стране, што сматрам нормалним у руковођењу великих система, када радим са стручним људима, никад се нисам мешао у његов део посла, нити ћу се мешати било ком тренеру у будућности, јер се подразумева да имају аутономију у раду. Верујем да то некима није популарно, можда није ни потпуно исправно, али ако у некога верујеш и имаш поверење, мораш да му даш и слободу да несметано ради и покуша да реализује своје идеје и план рада – истакао је председник Црвене звезде.
– Све ово сам урадио из срца и без интереса, као Звездаш, као председник клуба који је додатно желео да укаже поверење човеку који је уважавао клуб, запослене у њему, српску кошарку, наше навијаче, и који је био успешан. Да не подсећам јавност шта је Сферопулос урадио током две сезоне у Црвеној звезди, укључујући и податак да је у једном моменту највећег ривала побеђивао девет пута заредом и освојио четири трофеја заредом – нагласио је Дрчелић.
Црвена звезда је на почетку нове сезоне забележила три пораза на три званична меча.
– Нову сезону нисмо започели добро - више је разлога за то и не бих желео да елаборирам шта је кренуло лоше, јасно је да смо морали да предузмемо овакав корак. Моја позиција је таква да имам обавезу, без обзира на све речено, да доносим тешке одлуке које ни мени као човеку, а и председнику клуба некада не пријају. Ово је једна од таквих. Јер, интерес КК Црвена звезда ми је на првом месту – изјавио је Дрчелић.
Председник Црвене звезде је истакао да му је била част да сарађује са Сферопулосом.
– Свестан чињенице да је професионализам суров и да некада велики рад, добре намере и велика жеља нису довољни - остаје ми да се захвалим господину Јанису Сферопулосу на свему што је урадио за нашу Црвену звезду. Била ми је част да сам као председник клуба сарађивао са добрим човеком, врхунским тренером који је Црвену звезду пре свега доживљавао као породицу, доносио нам радости, радио вредно, предано, делио своје драгоцено искуство како би наш велики клуб учинио још већим. Зато ће му врата Црвене звезде као човеку, који је на господски начин на терену и ван њега представљао наш клуб и био део српске кошарке увек бити отворена. Велико хвала господину Јанису Сферопулосу – закључио је Дрчелић.