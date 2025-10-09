АРЕНА СПОРТ СЕ ИПАК ОГЛАСИЛА: Извињење потпредседници, ФК Партизан и навијачима - новинар је суспендован!
Фудбалски клуб Партизан огласио се данас саопштењем у којем је навео да оштро осуђује увреде које је изнео новинар Дејан Анђус у својој ауторској емисији на Арени спорт, а тицале су се потпредседнице црно-белих Милке Форцан.
Како су навели из Хумске, играчи и тренери неће давати убудуће изјаве за ТВ Арена спорт, а они су одлучили да се огласе и извине се.
Преносимо извињење у целости:
- ТВ Арена Спорт се извињава потпредседници клуба и управи ФК Партизан, као и навијачима црно-белих због непримереног коментара новинара Дејана Анђуса у његовој ауторској емисији "Отворено са Анђусом".
Руководство и колектив ТВ Арене Спорт разуме и жали због тога што су овим чином повређена осећања потпредседнице клуба, чланова управе и свих оних који воле црно-беле. Најоштрије осуђујемо злоупотребу јавног медијског простора од стране аутора емисије и ограђујемо се од предметног коментара. У вези са тим, донели смо одлуку да суспендујемо ауторску емисију у наредном периоду, а спорну епизоду избришемо са свих наших телевизијских и других канала.
Поводом саопштења Фудбалског клуба Партизан, у којем се наводи да наша медијска кућа послује непрофесионално, подвлачимо да је наша мисија од првог дана да спорт приближимо публици широм региона, уз објективно, фер и равноправно извештавање. Наш приступ остаје исти - са страшћу, знањем и професионалним стандардима који красе озбиљну спортску телевизију. Спорт је универзална вредност која повезује људе, инспирише заједнице и превазилази све поделе и због тога ми не правимо разлике. Хвала свим гледаоцима, клубовима и спортистима на поверењу. Заједно градимо фер-плеј и праву спортску атмосферу.
ТВ Арена Спорт жели да истакне свој јасан и доследан став, ми смо спортска кућа која са једнаким поштовањем, професионализмом и посвећеношћу приступа свим спортовима, клубовима, савезима и спортистима, без обзира на њихову величину, популарност или традицију, те стога молимо фудбалски клуб Партизан да у име партнерског односа, који смо годинама градили, прихвати извињење и руку помирења, те да сарадњу наставимо и унапредимо у годинама које долазе.
Директор ''Arena Channels Group'', Небојша Жугић. - пише у саопштењу.
Telegraf.rs