(ВИДЕО) ОПАСНА ВОЖЊА КРОЗ НОВИ САД: Мотоциклиста јурио кроз раскрсницу и замало ударио у аутомобил! КО ЈЕ КРИВ?

Фото: Pixabay.com

У једној од прометнијих новосадских раскрсница данас је замало дошло до саобраћајне несреће када је возач мотоцикла великом брзином прошао кроз раскрницу.

Наиме, таман када је прошао дупли аутобус који је из супротног правца скретао лево, возач мотоцикла је умало налетео на аутомобил који је такође имао условно за скретање лево.

Очигледно је да један другог нису видели, али су морали да буду опрезнији. Мотоциклиста да успори, а возач аутомобила да сачека да има прегледну раскрсницу.

Само захваљујући рефлексима мотоциклисте, избегнута је саобраћајна незгода. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

