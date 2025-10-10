ЗАВРШЕНО СУЂЕЊЕ ЗА УБИСТВО УРОША СТЕФАНОВИЋА И РАЊАВАЊЕ ГОРАНА КОВАЧЕВИЋА ГОРАНЦА Објава пресуде Боћи и Јањошу 15. октобра
Изношењем завршних речи јуче је у Вишем суду у Новом Саду окончано суђење Далибору Богдановићу Боћи (47) и Даниелу Јањошу (46), који се терете за тешко убиство ММА борца Уроша Стефановића (27) и рањавање Горана Ковачевића Горанца (51), као и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Објава пресуде заказана је за 15. октобар.
Виши јавни тужилац Јелена Стојаковић Мустакас истакла је у завршној речи да сматра да је изведеним доказима у овом поступку, као и доказима прикупљеним током истраге, несумњиво доказано да су окривљени Богдановић и Јањош извршили кривична дела која им се стављају на терет. Према њеном мишљењу, одбране окривљених су исконструисане како би се евентуално окривљени ослободили кривице. Она је предложила да се обојица огласе кривим и осуде по закону.
Пуномоћник оштећених рекао је да се придружује завршној речи тужиоца и напоменуо да Горан Ковачевић није заинтересован за кривично гоњење, нити поставља одштетни захтев.
Богдановићев бранилац, адвокат Стефан Јокић, истакао је да одбрана сматра да не постоји ниједан доказ да је његов брањеник учинио кривично дело које му се ставља на терет и да је у овом поступку, уместо свеобухватне истраге, вођена једнострана истрага.
Приликом изношења своје завршне речи Далибор Богдановић је рекао да није достављен ниједан доказ да је он био у Цанкаревој улици, у возилу које се наводи у оптужници, нити да је пуцао, и да ни после четири године не зна зашто се нашао на оптужници која је, по његовом мишљењу, написана у форми бајке. Напоменуо је да тог 2. септембра није видео Даниела Јањоша и да не познаје Уроша Стефановића, али да познаје Горана Ковачевивића, са којим је једно време био најбољи пријатељ.
Бранилац Даниела Јањуша, адвокат Владимир Ђурђевић, казао је у завршној речи да одбрана од почетка тврди да окривљени није имао намеру да било кога лиши живота и да је догађај требало да буде изфингиран. Додао је и да његов брањеник жали због свега што се догодило.
Придружујући се адвокатовој завршној речи Јањош је напоменуо да се сам предао, сарађивао је са тужилаштвом и изнео одбрану с доста детаља, која је од почетка иста. Додао је и да му није познато зашто је до тог, како је рекао, окршаја дошло.
– Боравећи у притвору, нема дана да нисам размишљао да ли сам ја лош човек и где сам погрешио – рекао је Јањош.
Подсетимо, Далибор Богдановић и Даниел Јањош се оптужним актом терете да су 2. септембра 2021. године, око 21 час, возилом марке пежо дошли до зграде у Цанкаревој улици број 8 на новосадској Детелинари, где су се паркирали испред улаза, како би сачекали Горана Ковачевића и Уроша Стефановића, који су до зграде дошли мотором, и обојицу лишили живота. Како се наводи у оптужници, колима је управљао Јањош, док се Богдановић налазио на задњем седишту, иза сувозачевог седишта. Стефановић је остао код улаза, а Ковачевић је мотором ушао у двориште, где су гараже и паркинг. Након што је Ковачевић паркирао мотор у гаражу и кренуо ка пролазу зграде, Јањош пуца из кола у правцу Ковачевића и лакше га рањава. Потом, како се наводи у оптужници, са задњег седишта у Стефановића пуца и окривљени Богдановић, а потом и Јањош. Том приликом је Стефановић задобио три ране у пределу главе, пет у пределу грудног коша, два пута у пределу трбуха и једном у пределу левог стопала. Од тежине повреда Стефановић је на лицу места преминуо.