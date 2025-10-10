ДНЕВНИК САЗНАЈЕ Двотрећинском већином нишки историчари подржали оснивање Факултета српских студија
10.10.2025. 11:42 11:47
Коментари (0)
Како Дневник сазнаје, чланови Департмана за историју Филозофског факултета у Нишу на седници Департманског већа двотрећинском већином подржали су предлог одлуке Владе Србије о оснивању Факултета српских студија.
Од укупно седам наставника, позитивно мишљење о овом предлогу дало је пет универзитетских професора.
У разговору са појединим члановима Департмана за историју сазнајемо да у будућој одлуци Владе виде велику прилику за развој студијског програма историје, али и последњу шансу да се у Србији сачувају и оживе идентитетске науке које се годинама боре са изазовима опстанка.