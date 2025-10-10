few clouds
17°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДНЕВНИК САЗНАЈЕ Двотрећинском већином нишки историчари подржали оснивање Факултета српских студија

10.10.2025. 11:42 11:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
niš
Фото: Canva/unsplash.com/Milica Spasojević

Како Дневник сазнаје, чланови Департмана за историју Филозофског факултета у Нишу на седници Департманског већа двотрећинском већином подржали су предлог одлуке Владе Србије о оснивању Факултета српских студија.

Од укупно седам наставника, позитивно мишљење о овом предлогу дало је пет универзитетских професора. 

У разговору са појединим члановима Департмана за историју сазнајемо да у будућој одлуци Владе виде велику прилику за развој студијског програма историје, али и последњу шансу да се у Србији сачувају и оживе идентитетске науке које се годинама боре са изазовима опстанка.

Ниш
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај