(ВИДЕО) БАГЕРИСТА ПРЕСЕКАО ГАСНУ ЦЕВ Велика опасност од запаљења, осећа се гас у целом крају АПЕЛ ВОЗАЧИМА ДА НЕ ПРОЛАЗЕ ТУДА
10.10.2025. 16:15 16:19
КРАГУЈЕВАЦ: Данас око поднева дошло је до цурења гаса код надвожњака у Сушици, на деоници пута која се тренутно реконструише, јавља Инстаграм страница 192_рс.
Према првим информацијама, багер који је радио на терену грешком је пресекао гасну цев, што је изазвало хаварију и опасност од ширења гаса у околини.
Информацију о инциденту примила су такси удружења, која су, из безбедносних разлога, саветовала возачима да избегавају пролазак преко надвожњака док се ситуација не санира.
Међутим, грађани који свакодневно пролазе тим путем нису званично обавештени о хаварији, што је изазвало забринутост и негодовање.
До завршетка радова возачима, као и пешацима се препоручује да избегавају надвожњак у Сушици и користе обилазне путеве.