overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) БАГЕРИСТА ПРЕСЕКАО ГАСНУ ЦЕВ Велика опасност од запаљења, осећа се гас у целом крају АПЕЛ ВОЗАЧИМА ДА НЕ ПРОЛАЗЕ ТУДА

10.10.2025. 16:15 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_rs
Коментари (0)
Дневник/Архива/Б. Лучић
Фото: Дневник/Архива/Б. Лучић

КРАГУЈЕВАЦ: Данас око поднева дошло је до цурења гаса код надвожњака у Сушици, на деоници пута која се тренутно реконструише, јавља Инстаграм страница 192_рс.

Према првим информацијама, багер који је радио на терену грешком је пресекао гасну цев, што је изазвало хаварију и опасност од ширења гаса у околини.

Информацију о инциденту примила су такси удружења, која су, из безбедносних разлога, саветовала возачима да избегавају пролазак преко надвожњака док се ситуација не санира.

Међутим, грађани који свакодневно пролазе тим путем нису званично обавештени о хаварији, што је изазвало забринутост и негодовање.

До завршетка радова возачима, као и пешацима се препоручује да избегавају надвожњак у Сушици и користе обилазне путеве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

багериста гас
Извор:
Дневник/192_rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај