Биће снега до колена! СРБИЈО, СПРЕМИ СЕ Стиже зима ЈАЧА од пет претходних!
Зима 2025/2026. биће хладнија у односу на пет претходних зимских сезона и, према речима професора др Александра Ваљаревића са Географског факултета, очекује се и више снега.
Професор Ваљаревић каже да верује да би температура на планинама могла да падне и до -20 степени, док би се у градовима спустила на -10 до -12 степени.
Професор др Ваљаревић очекује да на планинама буде и до -20 степени у јутарњим часовима, а у градовима око -10 до -15.
– Зима неће бити као некадашње у потпуности, али када сам гледао осцилације, нису идентичне као што су биле прошлогодишње на сателитским снимцима. Појавила се западно-сибирска осцилација која је тик уз северно-атлантску и ја сам оптимиста да ће бити мало више снега него прошле године. У томе сам опрезан, пошто је то врло тешко погодити, али сам сигуран да ће бити хладнија зима од прошле, поготово последња декада новембра и од 15. децембра до Нове године. Више падавина очекујем после 15. јануара – каже проф. Ваљаревић.
Верује да ће, истиче даље професор, и на испод 1.000 метара надморске висине бити мало снежног покривача, а после 20. новембра очекује снег на планинама више од 20 цм.
На планинама ће пасти више од 20 цм снега.
– Што се тиче снега, све све зависи да ли ће циклон пробити. Ако пробије, очекује се више падавина. У случају да остане антициклон, биће мање падавина, али свакако ће бити ниже температуре него прошле године – поручује проф. Ваљаревић, а преноси Инстаграм страница opstina_arandjelovac_info.