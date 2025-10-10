overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВА ДАМА САД И ПРЕДСЕДНИК РУСИЈЕ У СТАЛНОМ КОНТАКТУ!? МЕЛАНИЈА: Имам директне састанке и позиве са Путином!

10.10.2025. 17:53 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Коментари (0)
X @disclosetv
Фото: X @disclosetv

Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп привукла је велику пажњу јавности изјавом о свом односу са Владимиром Путином председником Русије.

"Имам директне састанке и позиве са Путином, преко незваничних канала", рекла је супруга Доналда Трампа, актуелног шефа беле куће.

Прва дама Меланија Трамп рекла је да се осморо украјинске деце поново спојило са породицама након разговора са Путином.

Подсетимо, у августу је прва дама САД написала писмо Путину и замолила њеног мужа да му га лично уручи током састанка са руским председником на Аљасци.


 

Telegraf.rs

меланија трамп
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај