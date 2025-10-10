ПРВА ДАМА САД И ПРЕДСЕДНИК РУСИЈЕ У СТАЛНОМ КОНТАКТУ!? МЕЛАНИЈА: Имам директне састанке и позиве са Путином!
Прва дама Сједињених Америчких Држава Меланија Трамп привукла је велику пажњу јавности изјавом о свом односу са Владимиром Путином председником Русије.
"Имам директне састанке и позиве са Путином, преко незваничних канала", рекла је супруга Доналда Трампа, актуелног шефа беле куће.
Прва дама Меланија Трамп рекла је да се осморо украјинске деце поново спојило са породицама након разговора са Путином.
Подсетимо, у августу је прва дама САД написала писмо Путину и замолила њеног мужа да му га лично уручи током састанка са руским председником на Аљасци.
NOW - Melania Trump says she's having direct back-channel meetings and calls with Putin. pic.twitter.com/8sFETGajYA
— Disclose.tv (@disclosetv) October 10, 2025
