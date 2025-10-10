на "столу" били нови мостори, Фрушкогорски коридор...
(ФОТО) ВЛАДА СРБИЈЕ И ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОДРЖАЛЕ ЗАЈЕДНИЧКУ СЕДНИЦУ У СОМБОРУ Инфраструктура, здравство и образовање у фокусу
Град Сомбор био је данас домаћин заједничке седнице влада Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине, на којој је нагласак стављен на оснаживање сарадње између двеју влада у циљу унапређења квалитета живота свих грађана Србије.
Заједничко заседање предводили су премијер Ђуро Мацут и председница Покрајинске владе Маја Гојковић, а пре самог почетка ове седнице претходили су билатерални састанци. Кључне теме састанка биле су инфраструктурни пројекти, здравство, образовање и привредни развој, с посебним фокусом на капиталне инвестиције од значаја за АП Војводину и град Сомбор.
Заједнички састанак влада у Сомбору, како је речено само је почетак праксе која ће се наставити и у другим градовима Војводине, с циљем равномерног развоја свих делова покрајине.
Дванаест билатералних састанака
Заједничка седница одржана је у згради Жупаније. Пре самог почетка ове седнице претходили су билатерални састанци. Прво су се, у кабинету градоначелника Антонија Ратковића, сусрели премијер Владе Србије Ђуро Мацут са премијерком Покрајинске владе Мајом Гојковић, након чега су билатерални састанци настављени.
Одржано је 12 билатералних састанака, а теме су се тицале унутарсекторских сарадњи и како их што више ојачати.
Први пут у Сомбору је одржан сусрет чланова Владе Србије и Покрајинске владе, а у фокусу је била изградња новог блока болнице у Сомбору, као и интензивирање радова на брзој саобраћајници, која ће значајно допринети привредном и туристичком расту региона.
Дискусије унутар секторске су се водиле током билатералних састанака између министара и покрајинских секретара, а разговарало и о другим кључним инфраструктурним пројектима у Војводини, укључујући брзу пругу, Фрушкогорски коридор и нове мостове, који су од виталног значаја за повезивање и развој покрајине.
Гламочић и Галић: Пољопривреда је стуб економије
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић одржао је састанак са потпредседником Покрајинске владе и покрајинским секретаром за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владимиром Галићем, са којим је разговарао о свеукупном развоју пољопривреде као једног од кључних сектора за економију Србије, а самим тим и АП Војводине. Посебан акценат стављен је на мере подршке које држава и АПВ пружају произвођачима, са циљем да се унапреди конкурентност домаће пољопривредне производње, подстакну инвестиције и осигура дугорочна одрживост пољопривредног сектора.
"Сарадња Министарства и Покрајинског секретаријата је предуслов за равномерни развој и јачање конкурентности наших пољопривредника. Заједно градимо систем који ће им обезбедити стабилност, сигурност и прилику за даљи напредак", истакао је Гламочић.
На састанку је разматрана улога и значај пољопривредних саветодавних и стручних служби, које представљају важну спону између институција и пољопривредних произвођача. Договорено је да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије у наредном периоду предузети кораке у циљу стварања услова за додатно финансирање дела послова које обављају пољопривредне саветодавне и стручне службе на територији АП Војводине.
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић истакла је да заједнички рад две владе има за циљ директно унапређење живота грађана, посебно кроз улагања у високо образовање, здравство и инфраструктуру.
Ова седница је пример успешне сарадње, а фокус на капиталним пројектима и унапређење кључних сектора показује нашу посвећеност развоју Војводине и Србије, изјавила је Гојковић. Рекла је како су имали садржајну седницу, а министри билатералне састанке. Највећи део седнице, био је посвећен питању инфраструктурних пројеката које Владе Србије спроводи на територији Војводине.
Мали: Овакви сусрети од велико значаја
Министар финансија Синиша Мали је изјавио да добро функционисање система јавних финансија подразумева интензивну комуникацију са свим републичким и покрајинским институцијама и да су такви сусрети од великог значаја.
Мали је разговарао са покрајинском секретарком за финансије Александром Радак о стабилности јавних финансија, буџету покрајине, буџету локалних самоуправа на територији Војводине, инвестиционим пројектима које Република финансира на територији АП, као и о изазовима који су пред нама у наредном периоду.
''Сви смо на истом задатку, изазови се превазилазе брже када смо сви подједнако посвећени својим циљевима. Србија иде напред'', објавио је Мали на инстаграму.
Желим да честитам на отварању брзе пруге Београд-Суботица што је важно за читаву државу, за промену начина живота, за привлачење инвеститора, развој привреде, али наравно да је то најважније за обичан живот, обичног грађанина. На седници смо испратили и развојне пројекте изградње Фрушкогорског коридора, причали о изградњи нових мостова који спајају делове на територији Аутономне покрајине Војводине, о великом пројекту брзе саобраћајнице 'Осмех Војводине' и свему ономе што може да унапреди стандард наших грађана, рекла је Гојковићева.
Разговарано о улагањима у образовање
На седници се разговарало и о свим нивоима образовања у Војводини. „Посебан наступ је посвећен и безбедносном аспекту објеката у којима се одвијају наставе у основним и средњим школама. Планиране су велике инвестиције у области образовања везане за Универзитет у Новом Саду, говорило се о пројекту који ћемо почети идуће године тачније о изградњи новосадске Студентске мензе", рекла је Маја Гојковић.
Такође, на седници је било речи и од изградњи станова за универзитетске професоре и асистенте. "Од почетка 1995. године када је Драгутин Зеленовић и ректор универзитета у Новом Саду, а и први премијер у вишестраначкој Србији реализовао тај велики пројекат, даље се у неку изградњу није ишло. На томе желимо да радимо, казала је Гојковићева.
Драго ми је да је Сомбор изабран као место сусрета две Владе, будући да је Сомбор град богате историје, почетака државотворности, мултикултуралноси. Важни су били билатерални састанци, где смо у дирекнтом разговору чули приоритете.
Такође, предложио сам градоначелнику Сомбора да Сомбор постане град културног туризма, да се користи близина Дунава и да се искористе потенцијали Марине и Пристаништа, рекао је премијер Мацут.
Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић нагласио је значај Сомбора као једног од кључних градова Војводине, истичући теме попут развоја марине, пристана, брзе саобраћајнице и културног туризма.
Сомбор има огроман потенцијал, а ови пројекти ће допринети не само локалном, већ и регионалном развоју. Циљ нам је да проширимо комуникацију и привучемо инвестиције које ће унапредити живот наших грађана, рекао је Ратковић.
Билатерални разговори и заједнички пројекти две владе потврда су опредељења за партнерски приступ у решавању најважнијих питања за грађане Србије и Војводине.
М. Миљеновић