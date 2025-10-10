overcast clouds
ЈЕДАН ГЛАС – ЈЕДАН АЈФОН Кадиров поручио: ПРАВИЛА СУ ЈЕДНОСТАВНА, до поклона у неколико корака! ЧЕЧЕНСКИ ЛИДЕР ДАРУЈЕ ТЕЛЕФОНЕ онима који гласају за…

10.10.2025. 19:36 19:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
русија
Фото: Youtube Printscreen/ Times Now World

ГРОЗНИ: Чеченски лидер Рамзан Кадиров најавио је да ће поклонити 10 ајфона 17 међу онима који буду гласали за то да Грозни-Сити буде на полеђини нове новчанице од 500 рубаља.

Данас нам је очајнички потребна подршка свих који воле Грозни и Чеченску Републику, написао је Кадиров на каналу Телеграм, преноси Комерсант. 
 

Према његовим речима, услови су веома једноставни. 
 

Само неколико корака дели сваког од вас од потпуно новог телефона, истакао је он.
 

Конкурс се завршава сутра у 12.00 часова.
 

Централна банка спроводи онлајн гласање за симболе на новој новчаници од 500 рубаља посвећеној Севернокавкаском федералном округу. 
 

Гласање ће трајати до 14. октобра. 
 

Симбол Пјатигорска, главног града округа, биће на предњој страни, док ће се на полеђини налазити препознатљива регионална знаменитост. 
 

Планина Елбрус води у овој категорији са 703.400 гласова, а следи комплекс небодера Грозни Ситија са 702.400 гласова.
 

Кадиров је први пут позвао на подршку чеченском комплексу 4. октобра.     
 

Он је објаснио да је "Чеченска Република једини регион у новијој историји земље где је било могуће потпуно искоренити међународни тероризам, спречити распад Русије и поставити је на пут свеобухватног јачања".
   

Администратори неколико десничарских Телеграм канала, укључујући блогера Владислава Поздњакова, нису се сложили са чеченским лидером. 
   

Они активно позивају своје пратиоце да гласају за кавкаски врх Елбрус.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
