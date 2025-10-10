"Прихватио функцију из осећаја дужности" МАКРОН ПОНОВО ИМЕНОВАО ЛЕКОРНИЈА за француског премијера
ПАРИЗ: Председник Француске Емануел Макрон је поново именовао Себастијана Лекорнија за премијера, саопштила је данас Јелисејска палата, јавља телевизија БФМ.
Председник Републике именовао је господина Себастијана Лекорнија за премијера и задужио га да формира владу, након дугих преговора, саопштила је Јелисејска палата без навођења других детаља.
Неколико тренутака након саопштења Јелисејске палате, Лекорни је објаснио на платформи X да је "прихватио функцију из осећаја дужности", коју му је поверио председник Француске да учини све што је могуће како би Француској обезбедио буџет за крај године и да би одговорио на свакодневне животне проблеме својих сународника.
Нови премијер је казао да жели да стане на пут политичкој кризи која раздражује Французе и нестабилности која је лоша за имиџ Француске и њене интересе.
Он је навео да ће сва питања покренута током консултација спроведених последњих дана бити отворена за парламентарну расправу.
Лекорни сматра да ће они који уђу у владу морати да се обавежу да ће се одвојити од председничких амбиција за 2027. годину и да ће нови владин тим морати да отелотвори обнову и разноликост вештина.