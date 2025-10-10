overcast clouds
"Прихватио функцију из осећаја дужности" МАКРОН ПОНОВО ИМЕНОВАО ЛЕКОРНИЈА за француског премијера

10.10.2025. 22:36 22:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
франс
Фото: Tanjug (Stephanie Lecocq, Pool via AP)

ПАРИЗ: Председник Француске Емануел Макрон је поново именовао Себастијана Лекорнија за премијера, саопштила је данас Јелисејска палата, јавља телевизија БФМ.

Председник Републике именовао је господина Себастијана Лекорнија за премијера и задужио га да формира владу, након дугих преговора, саопштила је Јелисејска палата без навођења других детаља.
 

Неколико тренутака након саопштења Јелисејске палате, Лекорни је објаснио на платформи X да је "прихватио функцију из осећаја дужности", коју му је поверио председник Француске да учини све што је могуће како би Француској обезбедио буџет за крај године и да би одговорио на свакодневне животне проблеме својих сународника.
 

Нови премијер је казао да жели да стане на пут политичкој кризи која раздражује Французе и нестабилности која је лоша за имиџ Француске и њене интересе.
 

Он је навео да ће сва питања покренута током консултација спроведених последњих дана бити отворена за парламентарну расправу.
 

Лекорни сматра да ће они који уђу у владу морати да се обавежу да ће се одвојити од председничких амбиција за 2027. годину и да ће нови владин тим морати да отелотвори обнову и разноликост вештина.
 

