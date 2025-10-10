Почиње права јесен! У НЕДЕЉУ СЛАВИМО МИХОЉДАН, исцелитеља болесних и утешитеља тужних НИЈЕ ЦРВЕНО СЛОВО, али је једна ствар СТРОГО ЗАБРАЊЕНА
Српска православна црква 12. октобра слави Михољдан, празник у част Преподобног Киријака Отшелника, светитеља и мученика који је оставио дубок траг у хришћанској традицији.
У народу се сматра да се овим даном завршава Михољско лето и да наступа права јесен, а иако у црквеном календару није уписан црвеним словом, верује се да се неких обичаја ипак треба придржавати.
Ове године Михољско лето је мало другачије од претходних. Иако би требало да се одликује топлим и сунчаним данима, доживели смо да је у октобру у многим местима у Србији – пао снег. У сваком случају, у народу се верује да Михољдан доноси јесен у правом смислу речи, мада она календарска увелико траје. Празник је посвећен чудотворцу пореклом из Грчке, светитељу и мученику који је доживео дубоку старост.
Свети Пустињак
Киријак Отшелник рођен је 448. године у Коринту, на Пелопонезу, током владавине византијског цара Теодосија Млађег. Потиче из угледне свештеничке породице. Његов отац звао се Јован, а мајка Евдокија. Од ране младости заинтересован за Свето писмо, био је постављен за чтеца (читач, први степен свештенства) саборне цркве у родном граду.
У 18. години одлази у Јерусалим код Светог Јевтимија, који је у њему прозрео великог духовника. Тамо се убрзо и замонашио.
Предање каже да је Киријак био крупан и снажан. Такав је остао до дубоке старости, и поред строгог поста и бдења. У пустињи се често хранио само сировим зељем. Име "Отшелник" управо означава пустињака, јер се, по сопственој жељи, склонио од света и живео као аскета.
Држао се строгих монашких правила, укључујући и обавезу једног дневног оброка, обавезно по заласку сунца. Говорио је да га, откако је монах, "сунце никад није видело да једе, нити да се гневи на кога". Упокојио се у 109. години, у манастиру Светог Харитона, у Сукијској лаври у Јерусалиму, где је и сахрањен.
Нема званичну титулу заштитника
Преподобни Киријак Отшелник истакао се борбом против јереси, а поред духовне улоге био је познат и као "исцелитељ болесних и утешитељ тужних". Но, држећи се својих правила и вере, није желео да му се приписују заслуге за добра дела. Иако је светитељ, нема званичну титулу заштитника и не везује се за одређену групу.
У његовом житију се каже: "Чинио је чудеса, јер беше велики угодник Божји. Прочуо се као велики подвижник надалеко, те многи долазише к њему у пустињу, једни ради благослова, други ради исцељења, а трећи да разговарају с њим и добију какав користан савет за душу. Није желео славу, те се повуче у још дубљу самоћу у пустињу, али и ту га људи пронађоше, доносећи своје болесне ради исцељења, јер свети Киријак молитвом исцели многе и из многих истера демоне."
Православна црква прославља Светог Киријака Отшелника 12. октобра (29. септембра по јулијанском календару). Код Срба, овај празник познат је као Михољдан. Народ га зове и Свети Михољ, највероватније зато што 29. септембра Католичка црква обележава дан Светог арханђела Михаила (Миховила, Мајкла, Михаља).
Ову тезу поткрепљује и чињеница да је празновање Михољдана посебно распрострањено у српским крајевима који су били под Аустроугарском, и да је најпре прихваћено од стране Карловачке митрополије, а затим и у осталим епархијама Српске православне цркве.
Обичаји за Михољдан
Веровања везана за Михољдан углавном сугеришу на почетак праве јесени. Ако су мишеви и други глодари закаснили са припремама за зиму, сматра се да су осуђени на пропаст. У појединим крајевима обичај је да се младенцима који су ступили у брак после Михољских задушница на овај празник носе поклони.
У неким насељима, на салашима су приређиване свечаности ради приплода стоке, посебно оваца, такозване "овновске свадбе". Овнови који су претходних недеља били одвојени од оваца пуштају се међу њих, окићени цвећем, а домаћини приређују свечани ручак.
Иако у црквеном календару није убележен црвеним словом, на Михољдан не треба обављати кућне послове попут чишћења и спремања, али се зато радови на отвореном, ако их има, не смеју одлагати због долазеће зиме и хладних дана. Такође, верује се да особе рођене на овај дан поседују посебне таленте и да могу да очекују срећу и благостање у животу, пише Жена Блиц.