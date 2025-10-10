overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИХОЉСКЕ ЗАДУШНИЦЕ СЕ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СУТРА Ево шта треба понети, ШТА ИЗГОВОРИТИ и како се помолити за душе упокојених

10.10.2025. 16:28 16:35
Пише:
Дневник
Извор:
Стил. Курир
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

У суботу пред Михољдан, обележавамо михољске задушнице. Ко није у могућности да посети гробље, свећу пали у кући или у цркви с тиме да је намени одређеном покојнику са овим речима.

Задушнице су дан посвећен упокојеним, па према томе, треба отићи на службу у цркву, обићи гробове, прелити их вином, уредити и окитити цвећем и упалити свеће.

Уобичајено је да се на Задушнице држи Литургија, на којој свештеник прелива вином донесено жито (кољиво), а после службе се одлази на гробља, где се пале свеће, а свештеници обилазе и каде гробове. Они који нису у могућности да оду на гробља због удаљености, треба да оду до најближег храма, и да ту обаве помен за своје упокојене.

Пошто је то дан када се посебно обраћа пажња на делење милостиње, обавезно се сваком просјаку удели милостиња и да део хране коју смо понели са собом на гробље.

Михољске задушнице увек падају у суботу, јер је Исус тај дан, уочи васкрсења био упокојен. На дан Михољских задушница ред је да се на гробље понесу две ствари: кувано жито и цвеће.

Кад је реч о цвећу код нас је обичај да се за покојне жене узима цвеће у розе, белој и црвеној боји, док за мушке покојнике највише носи црвено, бело, жуто, наранџасто, али и плаво цвеће.

da
Фото: freepik, ilustracija

Купује се од љиљана, гербера, маргарита, ружа, хризантеме, па до кала, ириса или орхидеја.

У народу постоји веровање да је најбоље носити хризантеме пошто цветају крајем јесени и почетком зиме, имају симболику пролазности, жаљења и смрти, док кале и љиљани симболизују одлазак душе на други свет, а ако је особа преминула млада, невиност.

Цвеће на гробљу, генерално, треба да симболизује пролазност јер вене и суши се.

Већини људи је цвеће ипак само украсни елемент којег носе на гробља како би гробови изгледали лепше, али има и оних којима је посета гробу прилика за молитву за своје покојне. Тада чин стављања цвећа и свећа на гроб представља знак унутрашњег чина љубави према онима који леже у гробовима.

Тиме им показујемо да их љубимо, да мислимо на њих и да желимо њихово спасење.

На Задушнице се у црквама служи парастос на којем свештеник вином прелива жито, а после службе се обилазе гробови најближих, где се упали свећа и чита молитва.

Молитва за покојне

Помени, Господе, оце и браћу нашу уснуле у нади на васкрсење у живот вечни,и све упокојене у побожности и вери, и опрости им свако сагрешење,хотимично и нехотимично, што сагрешише речју, или делом, или мишљу.И усели их у места светла, у места свежине, у места одмора, одакле одбеже свака мука, жалост и уздисање, где гледање лица

Твога весели све од века свете Твоје.Даруј им царство Твоје и учешће у неисказаним и вечним Твојим добрима,и наслађивање у Твом бесконачном и блаженом животу.Јер си Ти живот, и васкрсење и покој уснулих слугу Твојих, Христе, Боже наш,и Теби славу узносимо са беспочетним Твојим Оцем и Пресветим,и Благим, и животворним Твојим Духом, сада и увек и увекове векова.

Амин.

 

задушнице Михољске задушнице молитва
Извор:
Стил. Курир
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај