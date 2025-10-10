(ФОТО/ВИДЕО) ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЋИН СТАО НА ПУТ ЛАЖИМА ОПОЗИЦИОНИХ МЕДИЈА Слике сведоче црно на бело: Желим да им поручим- истина је јача од сваког спина!
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је јутрос традиционалној манифестацији „Салајачки доручак“, у организацији Удружења „Српска Атина“, које окупља бројне пријатеље и поштоваоце Салајке, са циљем очувања њеног културног и историјског идентитета.
Он је на свом Инстаграму нагласио да је уочи отварања манифестације, посвећене мултикултуралном духу Новог Сада, 15-так чланова неформалне организације Зборови, дошло је са намером да провоцира учеснике и спречи њено одржавање, те да су звиждали и узвикивали.
-Као градоначелник свих Новосађана, пришао сам им и позвао сам их да заједно доручкујемо, разговарамо, и у складу са старим салајачким обичајима наздравимо за добре комшијске односе, просперитет и развој Новог Сада. Неки од чланова Зборова, прихватили су мој позив, сели смо за исти сто. И разговарали. О чему сведоче фотографије са лица места. Дијалог је једини начин да решавамо неспоразуме! Једини начин да Нови Сад настави да напредује, на добробит свих грађана. Нисам од тога правио медијски спектакл. Салајачки доручак је манифестација која чува највредније имање нашег Новог Сада - дух заједништва, међусобно уважавање и скромност. Сматрао сам да нема потребе да разговор водимо преко медија и друштвених мрежа- навео је.
Мићин је додао и да су поједини медији изнели потпуне неистине и приказали потпуно искривљену слику догађаја.
-И желим да им поручим, истина је јача од сваког спина. Ишао сам данас. Ићи ћу опет. Ићи ћу увек. Овакве манифестације су доказ да прошлост може надахнути садашњост. И један од чврстих спона, којима славећи традицију, осигуравамо будућност. Наставићемо да негујемо нашу новосадску мултикултуралност и развијамо Нови Сад- речи су градоначелника.