ПРЕМИНУО РАТНИ КОМАНДАНТ Генерал Илија Тодоров отишао на вечни починак
10.10.2025. 17:41 17:58
Генерал Илија Тодоров командант Специјалне бригаде и заменик команданта Здружене оперативне команде Војске Србије преминуо је у 62. години у Београду.
Генерал Тодоров би је врстан официр Војске Србије и ратни командант 63. падобранске бригаде. Човек који је свој животни век посветио одбрани отаџбине и служби свом народу.
Дао је велики допринос јачању система одбране. Остаће упамћен по високом професионализму и части али и као светао пример правог старешине који је са својим војницима равноправно делио лепе и тешке тренутке. Као такав био је остаће трајна инспирација будућим официрима Војске Србије.
Генерал Тодоров биће сахрањен у понедељак 13. октобра у 11 часова на Новом Бежанијском гробљу у Београду.
