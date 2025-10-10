overcast clouds
ПРЕМИНУО РАТНИ КОМАНДАНТ Генерал Илија Тодоров отишао на вечни починак

10.10.2025. 17:41 17:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Генерал Илија Тодоров командант Специјалне бригаде и заменик команданта Здружене оперативне команде Војске Србије преминуо је у 62. години у Београду.

Генерал Тодоров би је врстан официр Војске Србије и ратни командант 63. падобранске бригаде. Човек који је свој животни век посветио одбрани отаџбине и служби свом народу.

Дао је велики допринос јачању система одбране. Остаће упамћен по високом професионализму и части али и као светао пример правог старешине који је са својим војницима равноправно делио лепе и тешке тренутке. Као такав био је остаће трајна инспирација будућим официрима Војске Србије.

Генерал Тодоров биће сахрањен у понедељак 13. октобра у 11 часова на Новом Бежанијском гробљу у Београду.

