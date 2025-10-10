ТЕЖАК СУДАР АУТОМОБИЛА И КАМИОНА Погинула жена, ватрогасци морали да интервенишу (ВИДЕО)
10.10.2025. 17:22 17:28
Жена, старости 60 година, која је управљала путничким возилом фиат 500Л, зајечарских регистарских ознака, настарадла је данас у саобраћајној несрећи која се догодила нешто после 14 часова, на Валакоњском брду, на путу Зајечар-Параћин, у близини Бољевца.
Према првим информацијама, дошло је до судара путничког аутомобила и камиона с приколицом.
Осим полиције, на лицу места интервенисали су и ватрогасци-спасиоци.
Из Полицијске управе у Зајечару потврђено је да је увиђај у току, док је саобраћај на том делу пута привремено обустављен и преусмерен на обилазне правце.
Радио магнум