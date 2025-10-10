overcast clouds
19°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТЕЖАК СУДАР АУТОМОБИЛА И КАМИОНА Погинула жена, ватрогасци морали да интервенишу (ВИДЕО)

10.10.2025. 17:22 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Радио магнум
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Жена, старости 60 година, која је управљала путничким возилом фиат 500Л, зајечарских регистарских ознака, настарадла је данас у саобраћајној несрећи која се догодила нешто после 14 часова, на Валакоњском брду, на путу Зајечар-Параћин, у близини Бољевца.

Према првим информацијама, дошло је до судара путничког аутомобила и камиона с приколицом.

Осим полиције, на лицу места интервенисали су и ватрогасци-спасиоци.


Из Полицијске управе у Зајечару потврђено је да је увиђај у току, док је саобраћај на том делу пута привремено обустављен и преусмерен на обилазне правце.

 

Радио магнум

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/Радио магнум
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај