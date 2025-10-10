overcast clouds
У 15 ОПШТИНА У ВОЈВОДИНИ У ТОКУ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ Месаровић: Наш циљ је јачање привреде, стварање нових радних места и унапређење квалитета живота свих грађана НАСТАВЉАМО СА ПОЛИТИКОМ РАЗВОЈА И ЕКОНОМСКОГ НАПРЕТКА

10.10.2025. 16:37 16:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Потпредседница Владе и Министарка привреде Адријана Месаровић је данас у Сомбору на заједничкој седници Владе Републике Србије и Владе Аутономне покрајине Војводине представила резултате рада и планове ресорног министарства.

-Министарство је активно укључено у реализацију инфраструктурних пројеката у 15 локалних самоуправа у Војводини који се у највећој мери односе на комплетно комунално опремања индустријских зона, што отвара нове прилике за отварање нових производних погона и нова радна места. Паралелно с тим, Министарство наставља са програмима подршке привредницима. Усмерени смо ка једном циљу – јачању привреде, стварању нових радних места и унапређењу квалитета живота свих грађана Србије - навела је Месаровић и истакла да Србија под вођством председника Александра Вучића, Владе Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, наставља са јасном политиком развоја и економског напретка. 

 

