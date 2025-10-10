СКАНДАЛ У НОБЕЛОВОМ ИНСТИТУТУ Процуреле информације о награди за мир КВОТЕ НА ДОБИТНИЦУ СКОЧИЛЕ НЕКОЛИКО САТИ ПРЕ ОБЈАВЕ
Нобелов институт истражује могуће цурење информација о награди за мир након скока на тржишту компаније Полимаркет и раста онлајн клађења током ноћи, јавља Блумберг.
Квоте лидерке венецуеланске опозиције Марије Корине Мачадо која је добила Нобелову награду за мир, на онлајн кладионицама компаније Полимаркет су скочиле неколико сати пре званичне објаве, наводи се на сајту компаније.
Директор Норвешког нобеловог института Кристијан Берг Харпвикен, изјавио је да Институт ово схвата веома озбиљно и да ће детаљно испитати инцидент да би утврдио шта се догодило, јер је тајност за њих од изузетне важности.
"Изгледа да смо постали мета криминалца који жели да заради на нашим информацијама", истакао је он.
Један трговац, који је деловао под корисничким именом ''dirtycup'', уплатио је око 70.000 долара на победу Мачаде само неколико сати пре званичне објаве о награди Нобеловог комитета.
Тај инвеститор, који је свој Полимаркет налог отворио тек овог месеца и никада га раније није користио за клађење на било којим другим тржиштима, на крају је остварио профит од око 30.000 долара, показују подаци на сајту Полимаркета.
Причу су први објавили локални листови "Афтенпостен" и" Финансависен".
Три налога на Полимаркету, која су се кладила на победу Мачаде, остварила су збирни профит од око 90.000 долара, наводи "Финансависен".
Портпарол Полимаркета одбио је да пружи коментар.
Лидерка венецуеланске опозиције Марија Корина Мачадо је добитница овогодишње Нобелове награде за мир.
Како је саопштио Комитет за доделу Нобелове награде, Мачадо је стекла признање захваљујући "неуморном промовисању демократских права народа Венецуеле и борби да се постигне праведна и мирољубива транзиција из диктатуре у демократију".