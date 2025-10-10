НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР ПРИПАЛА ЊОЈ Трамп овога пута празних руку; Ове године номиновано 338 кандидата
Добитник Нобелове награде за мир за 2025. годину је Марија Корина Маћадо. Она је освојила награду због залагања за мир за своју дугогодишњу борбу за демократију и људска права у Венецуели.
Према писању норвешких медија, комитет за доделу награде је донео своју одлуку у понедељак, пре објављивања споразума.
Трамп у фокусу
У центру пажње светских медија била је жеља председника САД Доналда Трампа да он буде освајач овог признања, преноси Ројтерс.
Како се наводи, Трамп је отворено говорио о својој жељи за наградом коју су освојила четворица његових претходника - Барак Обама 2009, Џими Картер 2002, Вудро Вилсон 1919. и Теодор Рузвелт 1906. године.
Сви осим Картера освојили су награду док су били на функцији, а Обама је проглашен лауреатом мање од осам месеци након ступања на дужност, што је, наводи се, иста позиција у којој је Трамп тренутно.
Стручњаци за Нобелову награду сматрају да је изузетно мало вероватно да ће Трампово име бити прочитано у Нобеловом институту у Ослу, оцењује агенција.
Ове године номиновано 338 кандидата
Комитет је саопштио да је ове године номиновано 338 кандидата, од којих су 244 појединци, а 94 организације - што је повећање у односу на прошлу годину, када их је било 286, пише "Скај њуз".
Према кладионицама пре објављивања добитника, шансе да Трамп освоји Нобелову награду за мир јуче су знатно пале са 4,9 одсто на 2,7 одсто, према подацима веб сајта за онлајн клађење "Полимаркет", пише "Њузвик". С друге стране, према кладионици "Стар Сторпс", шансе су му биле 16,7 одсто, док су раније биле 33,3 одсто.
Највише изгледа за освајање Нобела за мир имала је Иницијатива за хуманитарну помоћ Судану где је 2023. избио грађански рат, "Sudan's Emergency Респонсе Роомс" (ERR) са 32 одсто шанси, док су следили Лекари без граница са 13 одсто и удовица руског опозиционара Алексеја Наваљног, Јулија, са 10 одсто шанси.
Нобелов одбор каже да је навикао да ради под притиском људи или њихових присталица који кажу да заслужују награду.
- Сви политичари желе да освоје Нобелову награду за мир - рекао је председник комитета Јорген Ватне Фриднес.