ОСУЂЕНИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Лукa Бојовић их није гонио: Ево које су казне ОКРИВЉЕНИ ДОБИЛИ
Виши суд у Београду изрекао је пресуду четворици окривљених за планирање убиства Луке Бојовића, а осуђени су на укупно осам година и три месеца затвора. Тужилаштво је претходно изменило оптужницу и одустало од оптужбе против петог окривљеног Богдана Пантовића.
Никола Павловић осуђен је на годину дана затвора за кривично дело договор за извршење кривичног дела и на 2,5 година за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и стављање у промет оружја и експлозивних материја. Изречена му је јединствена казна затвора од три године и три мееца.
Саша Кузмановић је осуђен на казну од годину дана затвора за кривично дело договор за извршење кривичног дела, док је ослобођен оптужбе да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и стављање у промет оружја и експлозивних материја.
Милан Илић је осуђен на три године затвора за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, док је ослобођен оптужби да је на тај начин набављао средства за убиство Луке Бојовића и планирао његово убиство.
Напослетку, Филип Каравелић је осуђен на годину дана затвора за кривично дело договор за извршење кривичног дела.
Свој четворици окривљених укинут је притвор, а у изречене затворске казне биће им урачунато време проведено у притвору.
Подсетимо, Лука Бојовић се није придружио кривичном гоњењу четворице окривљених и није истакао имовинско-правни захтев.
Оптужницом се сва петорица првобитно окривљених терете за кривично дело тешко убиство у припреми.
Тужилаштво је Павловића и Кузмановића теретило и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, а Илића за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Како је раније саопштило Више јавно тужилаштво у Београду, постоји оправдана сумња да су ови осумњичени од почетка фебруара до 10. маја 2024. године заједно, са умишљајем, набављали средства за убиство Бојовића, договарали се, планирали и организовали његово извршење.
Тужилаштво је навело да је Каравелић окупио остале осумњичене и доделио им тачно одређене задатке у циљу извршења кривичног дела, с којима су се сви осумњичени сложили. У том циљу изнајмили су три "штек стана" на Врачару, затим возило у рентакар агенцији, опсервирали су локацију на којој је планирано извршење кривичног дела, а Илић је био задужен да продајом опојне дроге кокаин прибави новчана средства потребна за припрему и организовање кривичног дела.
Набавили су пиштољ марке "Walther Creed" са избрушеним серијским бројем, па су у Великом селу, у њивама иза Дунава 3. маја 2024. године вршили испробавање поменутог пиштоља намењеног за извршење кривичног дела тешко убиство. Осумњичене су у извршењу припреманог кривичног дела спречили полицијски службеници 10. маја 2024. годиине.
Код Павловића, чији је задатак био да лиши живота Бојовића, приликом хапшења је пронађен пиштољ марке "Walther Creed" са избрушеним серијским бројем, намењен извршењу кривичног дела. У лежишту пиштоља се налазио један метак, док се у оквиру налазило још 13 метака.
У гаражи која се налази у дворишту породичне куће Илића пронађено је 73,26 грама опојне дроге кокаин, коју је држао неовлашћено ради продаје, као и вагица за прецизно мерење.
Telegraf.rs