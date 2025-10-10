overcast clouds
НЕМЦИ НЕ ОДУСТАЈУ ОД ЗАМРЗНУТЕ РУСКЕ ИМОВИНЕ Рајнметал испоручује Украјини МОЋНО оружје, качи се на ”леопарда” (ВИДЕО)

10.10.2025. 15:14 15:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/Rheinmetall – Der integrierte Technologiekonzern
Фото: Youtube prinstcrin/Rheinmetall – Der integrierte Technologiekonzern

БЕРЛИН: Немачка компанија "Rheinmetall" потписала је уговор о испоруци противваздушних система "скајренџер 35" (skyranger 35) на шасији тенка "леопард 1" Украјини, саопштила је компанија.

Генерални директор компаније Армин Папергер рекао је да је захвалан Украјини на указаном поверењу и истакао подршку једне државе чланице ЕУ која финансира набавку из прихода од замрзнуте руске имовине, пренео је Укринформ. 

Вредност уговора процењује се на стотине милиона евра, наведено је у саопштењу.

Према произвођачу, "скајренџер 35" на бази "леопард 1" комбинује мобилност и заштиту платформе са топовским противваздушним системом.

Систем има брзину паљбе до 1.000 метака у минути и ефективним дометом до четири километра. 

"Рхеинметалл" наводи да ће нови системи побољшати заштиту од нисколетећих циљева, пре свега беспилотних летелица, и омогућити већу проходност и заштиту у тешким борбеним условима.

Компанија је раније, почетком септембра, најавила намеру да испоручи "скајренџер" системе Украјини, а данашњи уговор потврђује наставак те иницијативе, навео је "Rheinmetall".


Рат у Украјини
Вести Свет
