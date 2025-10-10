Срби у страху! Шири се паника због РАДИЈАЦИЈЕ У апотекама ХАОС Ево за којим је СУПЛЕМЕНТОМ општа помама!
У доба ратова у свету и све чешћих претњи нуклеарним нападима, код грађана широм Европе, али и Србије, појавио се изражен страх од радијације.
Стога се, према речима фармацеута, у апотекама све чешће траже суплементи који садржа јод јер се сматра да он има позитивна дејства и служи као заштита од нуклеарног зрачења. Ти суплементи нису јефтини, али то по свему судећи не спречава велику потражњу.
Да ли јод заиста може да послужи као штит од радијације, питали смо фармацеута.
– У последње време је све већа потражња за суплементима јода, која је врло често контраиндикована и неоправдана са научне стране. Наиме, недостатак јода може довести до гушавости, увећања штитне жлезде, али исто тако суплементација јодом на своју руку може да доведе до погоршања ових симптома. Истина је да радиоактивни јод може да изазове карцином штитне жлезде код људи који имају недостатак јода, јер штитна жлезда не препознаје разлику између елементарног јода, који јој је неопходан, и радиоактивног. У таквим ситуацијама је употреба јода оправдана, али само док траје изложеност радијацији, већ након 24 сата након изложености радиоактивном зрачењу узимање суплемената јода нема смисла – каже за РИНУ магистарка фармације Јелена Матковић из Чачка.
Такође додаје да узимање јода код аутоимуних болести штитне жлезде, као што је Хашимото тиреоидитис, може да доведе до погоршања стања, јер превише јода додатно успорава рад штитне жлезде.
Суплементи јода су потребни трудницама и дојиљама, као и особама које не уносе јодирану кухињску со, млечне производе и морске плодове и рибу, али свакако пре тога је пожељно да се консултују са лекаром и, наравно, да не претерују у уносу.
– Јод је неопходан организму за синтезу хормона штитне жлезде. Међутим, подручје Балкана припада територији која је генерално сиромашна јодом, па се довољан унос јода обезбеђује уносом јодиране соли. Уносом хране као што су морске рибе, млеко и млечни производи, првенствено грчки јогурт и свежи сир, јаја, суве шљиве, остварујемо дневне потребе за јодом – каже Матковић.
С обзиром на то да је кухињска јодирана со најбоље решење да смањимо недостатак јода, истиче да водимо рачуна да је правилно чувамо у затвореној посуди јер с временом долази до губитка јода. Такође је најбоље додавати јодирану со након припреме јела да јод не би испарио током кувања хране.
Да нема разлога за страх од радијације у нашој земљи, показују подаци Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, према којима од почетка сукоба на Блиском истоку није регистровано повећање гама зрачења, односно да су све до сада измерене вредности у складу са варијацијама природног зрачења и очекиваним сезонским променама. На територији Србије постоји укупно 31 мерна станица за мерење радијације широм земље.