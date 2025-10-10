overcast clouds
СУДАР КАМИОНА ПАРАЛИСАО АУТО-ПУТ Колоне возила ка Новом Саду: Срча по асфалту (ВИДЕО, ФОТО)

10.10.2025. 18:13 19:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Фото: Dnevnik.rs

Две саобраћајне незгоде догодиле су се данас око 17 часова на Батајничкој петљи ка Новом Саду.

У овом правцу стварају се огромне гужве.

Како се види на фотографијама, у једном од удеса учествовала су два путничка возила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

У истом правцу, само неколико стотина метара даље, камион који је превозио гајбе пива учествовао је у саобраћајној незгоди.

Како се види, камион је претрепо већу материјалну штету.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Према првим информацијама нема теже повређених лица.

Blic.rs

саобраћајна несрећа
Извор:
Дневник/Блиц.рс
Пише:
Дневник
Вести Хроника
