СУДАР КАМИОНА ПАРАЛИСАО АУТО-ПУТ Колоне возила ка Новом Саду: Срча по асфалту (ВИДЕО, ФОТО)
10.10.2025. 18:13 19:02
Две саобраћајне незгоде догодиле су се данас око 17 часова на Батајничкој петљи ка Новом Саду.
У овом правцу стварају се огромне гужве.
Како се види на фотографијама, у једном од удеса учествовала су два путничка возила.
У истом правцу, само неколико стотина метара даље, камион који је превозио гајбе пива учествовао је у саобраћајној незгоди.
Како се види, камион је претрепо већу материјалну штету.
Према првим информацијама нема теже повређених лица.
Blic.rs