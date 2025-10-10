ФРАНЦУСКА ИШЧЕКУЈЕ НОВОГ ПРЕМИЈЕРА Напето у Јелисејској палати! У наредних неколико сати обраћање Макрона: Да ли се враћа Лекорни?
ПАРИЗ: Очекује се да ће председник Француске Емануел Макрон именовати новог премијера у наредних неколико сати, објавила је данас телевизија БФМ.
У Јелисејског палати у току је састанак са лидерима странака из центристичког блока, којем не присуствују лидери Националног окупљања и Непокорене Француске.
Лидер француске Социјалистичке партије Оливије Фор изјавио је након састанка да ако не дође до промене правца, посебно када је реч о пензионој реформи, онда ће социјалисти бити против владе.
Социјалисти осуђују недостатак јасног одговора шефа државе.
Лидерка Зелених Марин Тонделије изјавла је након састанка да уколико Макрон не именује некога из левице, ситуација ће се завршити распуштањем парламента.
Она је истакла да је јасно да неће доћи до формирања владе са и левицом и десницом јер су сви свесни да то нема смисла.
За Марин Тонделије, Емануел Макрон наставља да траћи њихово време.
Лидер Републиканске странке (ЛР) и министар унутрашњих послова у оставци, Бруно Ретајо није био једини који је напустио Јелисејску палату без речи.
И шеф посланичке групе партије Препород Габријел Атал је напустио просторије француског председника не коментаришући садржај разговора.
Према информацијама француског листа "Паризјен", све је изгледније да ће Макрон поново изабрати Лекорнија на премијерско место.