Јелисејска палата: МАКРОН ЋЕ У НАРЕДНИХ 48 САТИ ИМЕНОВАТИ НОВОГ ПРЕМИЈЕРА ФРАНЦУСКЕ
ПАРИЗ: Француски председник Емануел Макрон именоваће у наредних 48 сати новог премијера те земље, саопштено је данас из Јелисејске палате.
У саопштењу се наводи да је Макрон захвалан доскорашњем премијеру Себастијену Лекорнију на ''његовом раду обављеном у протеклих 48 сати'' и да је ''усвојио његове закључке'', јавља БФМ телевизија.
Током интервјуа за телевизију Франс2 раније вечерас, Лекорни је такође најавио да ће Макрон именовати новог премијера у наредних 48 сати.
Истина је да ме је председник републике вратио на 48 сати јер је постојала мрежа за вођење завршних преговора. Поднео сам оставку у понедељак ујутро. Мислим да сам показао да не јурим посао. Пристао сам да радим у условима који нису били лаки. Сматрам да је моја мисија завршена, рекао је Лекорни.
Он је оценио да још није време да Француска добије новог председника.
Себастијан Лекорни, који је именован за премијера 9. септембра и формирао владу свега 14 сати пре оставке, био је трећи француски премијер за мање од годину дана, а пети за две године.
Он је 5. октобра именовао министре у својој влади, а сутрадан је поднео оставку на премијерско место.
У последња два дана водио је разговоре са представницима политичких снага о томе ко би могао да води кабинет, а неке странке захтевају премијера из левице.