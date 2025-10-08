scattered clouds
ПОЖАР ЈЕ ЗАХВАТИО И КРОВ СУСЕДНЕ КУЋЕ Огласио се МУП о пожару у Земуну

08.10.2025. 23:10 23:12
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Pixabay.com

Вечерас, око 21.15 часова, у Цетињској улици број 16 у Земуну избио је пожар у кући, саопштио је МУП.

На терену су четири ватрогасна возила са 20 ватрогасаца из јединица Земун, Нови Београд и Савски венац.

Пожар је захватио и кров суседне куће, али је спречено ширење ватре на оближње објекте.

На лицу места су и екипе Хитне помоћи и Електродистрибуције. Интервенција је у току, пише Телеграф.
 

