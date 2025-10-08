ДОГОВОР О ГАЗИ БЛИЗУ Трамп: Можда посетим Блиски исток током викенда
ВАШИНГТОН: Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да постоји могућност да током предстојећег викенда посети Блиски исток и да је договор о прекиду ватре у Појасу Газе веома близу.
Он је новинарима у Белој кући рекао да преговори добро напредују и да постоји „велика шанса“ за постизање договора о окончању рата у Појасу Газе на основу његовог плана.
Он је истакао да постоји шанса да у недељу посети Блиски исток зато што преговарачи, према његовим речима, раде јако добар посао.
Имамо сјајан преговарачки тим тамо, али, нажалост и дурга страна има сјајне преговараче. Али мислим да је то (прекид ватре) нешто до чега ће доћи, постоји добра шанса да се деси, рекао је Трамп, јавља Скај њуз.
Поновио је да арапски и муслимански свет подржавају његов план.
Наши коначни преговори су са Хамасом. И чини се да добро иду. Ако је то случај, одлазим вероватно у недељу, можда у суботу, рекао је Трамп.