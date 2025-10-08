scattered clouds
Тело бачено поред пута! МЛАДИЋ (17) ПОКОШЕН НА АУТОБУСКОМ СТАЈАЛИШТУ Огласио се МУП о детаљима стравичне несреће у Пожаревцу

08.10.2025. 23:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарство унутрашњих послова у Пожаревцу, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у овом граду, ухапсили су Б. М. (1941) и Н. С. ( 2002) због постојања основа сумње да су извршили кривично дело тешка дела против безбедност јавног саобраћаја.

Данас после 11 часова на путу код места Црљенац, Б. М. је управљајући возилом „цитроен“  и Н. С. управљајући  возилом „бмв“ су се сударили, након чега је возило „бмв“ ударило седамнаестогодишњег младића који је стајао на аутобуском стајалишту, наневши му смртоносне повреде.

Потом је за сада непознато лице одвукло тело страдалог младића на удаљености од око стотинак метара од места ове саобраћајне незгоде и оставило га  поред пута.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу.

Полиција интензивно ради на утврђивању свих околности и чињеница у вези са овим догађајем.

 

