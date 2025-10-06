(ВИДЕО) Једна особа повређена НОВИ ДЕТАЉИ СУДАРА НА УГЛУ ТЕМЕРИНСКЕ И ДОСИТЕЈЕВЕ Двоје кола завршило испред локала брзе хране, трећи ауто „одлетео“ преко пута
НОВИ САД: У судару три возила на раскрсници у Новом Саду нема теже повређених, јавља Радио-телевизија Србије.
Како се незванично сазнаје. једна особа је превезена колима Хитне помоћи.
Три возила сударила су се вечерас на раскрсници Темеринске и Доситејеве улице око 20.30 у Новом Саду, јавља РТС.
Два аутомобила слетела су након судара уз локал брзе хране, док је треће возило завршило на тротоару прекопута.
Очевици кажу да је возило хитне помоћи одвело само једног мушкарца из белог "мерцедеса", који је био угруван, али да су сви остали учесници незгоде прошли без тежих повреда.
Један од сведока, који се задесио на раскрсници у тренутку судара, каже да је права срећа што није летњи период, када испред локала брзе хране има купаца и достављача, те да просто не верује да је све прошло само са већом материјалном штетом.
Обе улице су проходне за саобраћај, а шлеп-служба дошла је да уклони возила на којима је причињена тотална штета.
Како је до незгоде дошло, биће познато након што буде завршен увиђај.