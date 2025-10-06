overcast clouds
10°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У Београду и Новом Саду протест група грађана који траже ''нови 6. октобар''

06.10.2025. 22:29 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
протест
Фото: TANJUG/ GORDANA JOVIĆ ATLAGIĆ

БЕОГРАД: На позив тзв. зборова, вечерас су се окупиле мање групе грађана у Београду и Новом Саду, наводећи као повод 6. октобар за који сматрају да треба да буде дан промена, а не, како су навели, ''пропуштене прилике'' и тражећи да буду ''лустриране'' личности, које су, како тврде, требало да буду лустриране после 5. октобра 2000. године.

Група гађана у Београду одржала је протест испред Агенције за спечавање корупције и Специјалног суда за организовани крминал, тражећи, како су навели, ''да се поново донесе закон о лустрацији'' и да се распишу избори.
 

Протест је почео на углу Царице Милице и Зеленог венца испред Агенције за спречавање корупције, а онда су окупљени кренули у Призренском улицом, Улицом краља Милана, Славијом, Булеваром Ослобођења и Устаничком улицом, где су се зауставили код Специјалног суда и Тужилаштва за организовани криминал.
 

Демонстранти  су носили заставе тзв. зборова, узвикивали "хоћемо изборе" и правели су буку пиштаљкама. 
 

Окупљени су на протесту, поводом годишњице петооктобарских промена, поручили да ''институције треба да раде свој посао'', тражећи ''лустрацију'' која се, како тврде, ''није догодила 6. октобра''.
 

Група грађана на позив такозваних зборова блокирала је вечерас једну од прометнијих раскрсница у Новом Саду код Променаде, а како су навели, траже расписивање избора и ослобађање оних који су притворени током протеста у том граду у претходних 11 месеци.
 

На протесту, окупљени су скупљали потписе за пуштање на слободу притворених током ранијих протеста, пуштали су музику и правили буку пиштаљкама.
 

Они  су развили и транспарент "Пустите их све", а у говорима су навели да Нови Сад памти жртве од 1. новембра, као и да се ствари којима су се надали после 5. октобра 2000. нису догодиле и да 6. октобар треба да буде "дан промена".   
 

И у Чачку је вечерас одржан протест под називом "Промена почиње у Чачку", а скуп је организовала чачанска опозиција с главним захтевом, како су навели, за расписивање избора на свим нивоима.
 

протест пети октобар Пети октобар 2000
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„Нећемо имати празник без њих“ СТОТИНЕ ЉУДИ СА ПОРОДИЦАМА ТАЛАЦА ПРОТЕСТУЈУ ИСПРЕД НЕТАНЈАХУОВЕ КУЋЕ уочи Рош Хашан

Захтевају повратак најмилијих

израел

„Нећемо имати празник без њих“ СТОТИНЕ ЉУДИ СА ПОРОДИЦАМА ТАЛАЦА ПРОТЕСТУЈУ ИСПРЕД НЕТАНЈАХУОВЕ КУЋЕ уочи Рош Хашан

22.09.2025. 23:58 00:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај