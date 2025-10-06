У Београду и Новом Саду протест група грађана који траже ''нови 6. октобар''
БЕОГРАД: На позив тзв. зборова, вечерас су се окупиле мање групе грађана у Београду и Новом Саду, наводећи као повод 6. октобар за који сматрају да треба да буде дан промена, а не, како су навели, ''пропуштене прилике'' и тражећи да буду ''лустриране'' личности, које су, како тврде, требало да буду лустриране после 5. октобра 2000. године.
Група гађана у Београду одржала је протест испред Агенције за спечавање корупције и Специјалног суда за организовани крминал, тражећи, како су навели, ''да се поново донесе закон о лустрацији'' и да се распишу избори.
Протест је почео на углу Царице Милице и Зеленог венца испред Агенције за спречавање корупције, а онда су окупљени кренули у Призренском улицом, Улицом краља Милана, Славијом, Булеваром Ослобођења и Устаничком улицом, где су се зауставили код Специјалног суда и Тужилаштва за организовани криминал.
Демонстранти су носили заставе тзв. зборова, узвикивали "хоћемо изборе" и правели су буку пиштаљкама.
Окупљени су на протесту, поводом годишњице петооктобарских промена, поручили да ''институције треба да раде свој посао'', тражећи ''лустрацију'' која се, како тврде, ''није догодила 6. октобра''.
Група грађана на позив такозваних зборова блокирала је вечерас једну од прометнијих раскрсница у Новом Саду код Променаде, а како су навели, траже расписивање избора и ослобађање оних који су притворени током протеста у том граду у претходних 11 месеци.
На протесту, окупљени су скупљали потписе за пуштање на слободу притворених током ранијих протеста, пуштали су музику и правили буку пиштаљкама.
Они су развили и транспарент "Пустите их све", а у говорима су навели да Нови Сад памти жртве од 1. новембра, као и да се ствари којима су се надали после 5. октобра 2000. нису догодиле и да 6. октобар треба да буде "дан промена".
И у Чачку је вечерас одржан протест под називом "Промена почиње у Чачку", а скуп је организовала чачанска опозиција с главним захтевом, како су навели, за расписивање избора на свим нивоима.