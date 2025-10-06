(ФОТО, ВИДЕО) ХЕРОЈИ СРБИЈЕ Монтери ЕДС радили даноноћно како би ОТКЛОНИЛИ ВЕЋЕ КВАРОВЕ НА ЕЛЕКТРОМРЕЖИ након ХАОСА који је направило СНАЖНО НЕВРЕМЕ
Екипе монтера Електродистрибуције Србије даноноћним ангажовањем на тешко приступачним теренима јужне, централне и западне Србије отклониле су све веће кварове на електромрежи изазване невременом са обилним, влажним и тешким снегом, објављено је Инстаграм страници Електродистрибуције Србије.
Подсећамо, снег је ових дана оковао брдско-планинске пределе западне Србије. Нова Варош, Прибој и Пријепоље имали су потешкоће са снабдевањем електричном енергијом, као и Горњи Милановац, Прокупље, општина Мерошина.
Због квара на оба далековода Црна Трава је такође остала без електричне енергије, док су бројна стабла која су услед тежине снега пала на путеве додатно онемогућила нормално одвијање саобраћаја у овој брдско-планинској општини.
Како се наводи, сви већи кварови на електромрежи изазвани невременом су отклоњени.