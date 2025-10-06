ЗВЕЗДА РАЗМАТРА НОВУ ОПЦИЈУ НА КЛУПИ: Јанис Сферопулос пред отказом
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Задра на старту АБА лиге са 85:79, чиме су доживели огромну бруку на почетку овог такмичења.
То им је трећи узастопни пораз од почетка сезоне, а чини се да је то и кап која је прелила чашу. Како Телеграф сазнаје, клуб већ разматра нову опцију на клупи!
Звезда је ушла у нову сезону са огромним амбицијама. Једноставно, црвено-бели су променили читав тим, оставили су само тренера. Дато му је пуно поверење од стране менаџмента, направљен је тим по његовој жељи, али - нешто не функционише.
Црвено-бели у прве две утакмице Евролиге не играју на најбољи могући начин, они су поражени од Олимпије Милано на свом терену, онда и Бајерна у гостима, док је "крем" на торту био и пораз од Задра. Самим тим, како Телеграф сазнаје, Јанис Сферопулос је на озбиљној уздрманој клупи.
Иако је одиграно тек три утакмице, пре само три године, Владимир Јовановић је такође добио отказ после утакмице од Задра. Сада се чини да се историја понавља.
Ипак, није баш и најсигурније да је све спремно за долазак новог тренера, бар у овом тренутку, али - клупа се озбиљно тресе већ после три меча.