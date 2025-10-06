overcast clouds
ЗВЕЗДА РАЗМАТРА НОВУ ОПЦИЈУ НА КЛУПИ: Јанис Сферопулос пред отказом

06.10.2025. 22:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф

sferopulos
Фото: ABA liga/Dragana Stjepanović

Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Задра на старту АБА лиге са 85:79, чиме су доживели огромну бруку на почетку овог такмичења.

То им је трећи узастопни пораз од почетка сезоне, а чини се да је то и кап која је прелила чашу. Како Телеграф сазнаје, клуб већ разматра нову опцију на клупи!

Звезда је ушла у нову сезону са огромним амбицијама. Једноставно, црвено-бели су променили читав тим, оставили су само тренера. Дато му је пуно поверење од стране менаџмента, направљен је тим по његовој жељи, али - нешто не функционише.

Црвено-бели у прве две утакмице Евролиге не играју на најбољи могући начин, они су поражени од Олимпије Милано на свом терену, онда и Бајерна у гостима, док је "крем" на торту био и пораз од Задра. Самим тим, како Телеграф сазнаје, Јанис Сферопулос је на озбиљној уздрманој клупи.

Иако је одиграно тек три утакмице, пре само три године, Владимир Јовановић је такође добио отказ после утакмице од Задра. Сада се чини да се историја понавља.

Ипак, није баш и најсигурније да је све спремно за долазак новог тренера, бар у овом тренутку, али - клупа се озбиљно тресе већ  после три меча.

