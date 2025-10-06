ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД КРКОМ: "Честитке играчима на победи, свима који су дошли хвала и идемо даље"
Жељко Обрадовић, тренер Партизана, огласио се после прве победе у АБА лиги.
Екипа Партизана је успела да савлада Крку пред својим навијачима у Београдској Арени и да након тријумфа резултатом 84:78 дође до скора 1-0 у регионалном такмичењу.
Није се Крка лако предала, али су црно-бели били довољно фокусирани да рутински овај сусрет приведу крају.
"Играли смо против веома организованог тима, који игра веома добро, одлично је вођен. Честитам колеги како му честита екипа и како играју. Прва утакмица у АБА лиги, размишљамо о свему што је испред нас, утакмица нам дође тако да сви добију да играју и да задржимо свежину, с обзиром на календар који нас чека. Четвртак Ефес, субота Сплит, па дупло коло Евролиге, о томе сам пробао да водим рачуна. Највећи пад је био у трећој четвртини, примили смо 31 поен, а у прве 28. Играли смо прилично слабу одбрану тад. Честитке играчима на победи, свима који су дошли хвала и идемо даље", рекао је Обрадовић.
Подсетимо, улаз је био бесплатан поводом 80. рођендана Партизана, а у хали се скупило 6.436 навијача и они су имали ту част да виде деби талентованог финског кошаркаша, Мике Муринена.
"Навијачи су реаговали на њега, видели смо сви како. Одрадио је два тренинга тек, тек треба да уђе у оно шта је филозофија наша. Да види како да играмо и како ми да га користимо. Тек треба да га уведемо у нашу игру и да се развија на прави начин, како он тако и сви млади играчи", каже тренер Партизана.
Шта је био највећи проблем Партизана у овој утакмици?
"Ја сам већ рекао да смо имали осцилације. Није једноставно кад се игра са толико измена и када се даје прилика свима, мотивација је најважнија у спорту и мора да буде присутна 40 минута. Играли смо добро у једном тренутку, у једном не", закључио је тренер црно-белих.