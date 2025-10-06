broken clouds
(ФОТО) ОРЛОВИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА АЛБАНИЈУ БЕЗ КВАРТЕТА: Павловић, Влаховић, Гудељ и Костић нису стигли на време

06.10.2025. 20:32
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
srbija
Фото: ФСС

Фудбалска репрезентација Србије одрадила је тренинг пред наредни меч у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

На теренима у Старој Пазови "орлови" су се спремали за меч против Албаније у оквиру групе К, који би умногоме могао да одреди даљи ток квалификационог циклуса.

srbija1
Фото: ФСС

Пред меч у суботу (20.45), Албанија има бод и утакмицу више од екипе Драгана Стојковића Пиксија, која је радила у непотпуном саставу првог дана припрема.

srbija2
Фото: ФСС

Страхиња Павловић, Душан Влаховић, Немања Гудељ и Филип Костић нису могли на време да стигну, те су добили дозволу да се не појаве на тренингу.

srbija3
Фото: ФСС

Међу окупљенима је било сијасет потенцијалних дебитаната – од Василија Костова, Партизановог тандема који чине Огњен Угрешић и Вања Драгојевић, новопеченог премијерлигаша Вељка Милосављевића, до нешто старијег Андреја Илића.

srbija4
Фото: ФСС
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
