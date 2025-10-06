(ФОТО) ОРЛОВИ ПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ ЗА АЛБАНИЈУ БЕЗ КВАРТЕТА: Павловић, Влаховић, Гудељ и Костић нису стигли на време
Фудбалска репрезентација Србије одрадила је тренинг пред наредни меч у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
На теренима у Старој Пазови "орлови" су се спремали за меч против Албаније у оквиру групе К, који би умногоме могао да одреди даљи ток квалификационог циклуса.
Пред меч у суботу (20.45), Албанија има бод и утакмицу више од екипе Драгана Стојковића Пиксија, која је радила у непотпуном саставу првог дана припрема.
Страхиња Павловић, Душан Влаховић, Немања Гудељ и Филип Костић нису могли на време да стигну, те су добили дозволу да се не појаве на тренингу.
Међу окупљенима је било сијасет потенцијалних дебитаната – од Василија Костова, Партизановог тандема који чине Огњен Угрешић и Вања Драгојевић, новопеченог премијерлигаша Вељка Милосављевића, до нешто старијег Андреја Илића.